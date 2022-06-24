Які речі в будинку чоловіка говорять жінці, що потрібно бігти: стосунків точно не вийде

Психологи склали список речей в будинку чоловіка, які дадуть вам чіткий сигнал, що побудувати стосунки з цією людиною не вийде. І найрозумніше, що ви можете зробити - бігти не оглядаючись, оскільки з хлопцем явно щось не так.

Книжкові полиці

Якщо вони порожні або їх взагалі в будинку немає, то добре подумайте - це не зовсім нормально. Будь-яка людина має хоча б невелику полицю з книгами.

Читаючі чоловіки згідно з дослідженнями, більш чуттєві, самостійні та готові до відносин. А ось ті, хто книги зневажає, найчастіше виявляються тиранами.

Велика кількість відеоігор

Супер наворочене крісло для геймера, величезна кількість відеоігор, крута ігрова клавіатура і мишка - тривожний знак. Успішний хлопець не стане занурюватися з головою у віртуальний світ.

Звичайно ж, багато чоловіків люблять розслабитися за допомогою ігор після важкого робочого дня, але в цілому - це не дуже добре.

Іграшка

І зараз мова йде не про колекції моделей автомобілів, кораблів або літаків. Але якщо у дорослого чоловіка вдома колекція іграшок за мотивами ігор, серіалів або мультфільмів, і вона не належить синові або молодшому братові, то вам варто швидше йти.

Такий чоловік явно незрілий і абсолютно не готовий до серйозних стосунків.

Чужі речі

І такі речі явно впадають в очі - це зазвичай означає, що ваш обранець завзятий тусовщик і у нього вдома частенько відриваються друзі. Такий чоловік не зможе зробити жінку щасливою, і друзі будуть на першому місці.

Його любов до вечірок може вказувати й на інші шкідливі звички - тяга до алкоголю, можливо навіть і наркотиків.

Бардак

Тотальний бардак в будинку, неприємний запах, гора немитого посуду - чіткий сигнал, що перед вами неуспішна і незріла людина. Цей хлопець - звичайний хлопчисько, якого так і не привчили до порядку.

Мама

Ситуації, звичайно ж, бувають різні. Але найчастіше наявність мами вказує на те, що хлопець не годиться для відносин. Чоловіки більш схильні до незалежності, і вони з'їжджають від мами, щоб почати власне життя.

Якщо ваш обранець цього не зробив і поважної причини для цього немає (наприклад, мама важко хвора) - то вам варто добре подумати, чи варто вам продовжувати спілкування.

Жіночі речі

Якщо ви в будинку свого кавалера побачили жіночі речі і є натяки, що вона там буває часто або навіть живе - йдіть негайно. Швидше за все, чоловік просто забув їх прибрати або ж йому абсолютно наплювати на те, що ви їх побачите.

Нормальний чоловік розуміє, що жінка все одно буде сумніватися в його словах постарається прибрати з очей все, що може викликати підозру.