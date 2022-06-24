Які речі в будинку чоловіка говорять жінці, що потрібно бігти: стосунків точно не вийде
Психологи склали список речей в будинку чоловіка, які дадуть вам чіткий сигнал, що побудувати стосунки з цією людиною не вийде. І найрозумніше, що ви можете зробити - бігти не оглядаючись, оскільки з хлопцем явно щось не так.
Список таких речей опублікували в Ukr.Media.
Книжкові полиці
Якщо вони порожні або їх взагалі в будинку немає, то добре подумайте - це не зовсім нормально. Будь-яка людина має хоча б невелику полицю з книгами.
Читаючі чоловіки згідно з дослідженнями, більш чуттєві, самостійні та готові до відносин. А ось ті, хто книги зневажає, найчастіше виявляються тиранами.
Велика кількість відеоігор
Супер наворочене крісло для геймера, величезна кількість відеоігор, крута ігрова клавіатура і мишка - тривожний знак. Успішний хлопець не стане занурюватися з головою у віртуальний світ.
Звичайно ж, багато чоловіків люблять розслабитися за допомогою ігор після важкого робочого дня, але в цілому - це не дуже добре.
Іграшка
І зараз мова йде не про колекції моделей автомобілів, кораблів або літаків. Але якщо у дорослого чоловіка вдома колекція іграшок за мотивами ігор, серіалів або мультфільмів, і вона не належить синові або молодшому братові, то вам варто швидше йти.
Такий чоловік явно незрілий і абсолютно не готовий до серйозних стосунків.
Чужі речі
І такі речі явно впадають в очі - це зазвичай означає, що ваш обранець завзятий тусовщик і у нього вдома частенько відриваються друзі. Такий чоловік не зможе зробити жінку щасливою, і друзі будуть на першому місці.
Його любов до вечірок може вказувати й на інші шкідливі звички - тяга до алкоголю, можливо навіть і наркотиків.
Бардак
Тотальний бардак в будинку, неприємний запах, гора немитого посуду - чіткий сигнал, що перед вами неуспішна і незріла людина. Цей хлопець - звичайний хлопчисько, якого так і не привчили до порядку.
Мама
Ситуації, звичайно ж, бувають різні. Але найчастіше наявність мами вказує на те, що хлопець не годиться для відносин. Чоловіки більш схильні до незалежності, і вони з'їжджають від мами, щоб почати власне життя.
Якщо ваш обранець цього не зробив і поважної причини для цього немає (наприклад, мама важко хвора) - то вам варто добре подумати, чи варто вам продовжувати спілкування.
Жіночі речі
Якщо ви в будинку свого кавалера побачили жіночі речі і є натяки, що вона там буває часто або навіть живе - йдіть негайно. Швидше за все, чоловік просто забув їх прибрати або ж йому абсолютно наплювати на те, що ви їх побачите.
Нормальний чоловік розуміє, що жінка все одно буде сумніватися в його словах постарається прибрати з очей все, що може викликати підозру.
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