Какие уловки используют банки для клиентов: ведутся почти все

Кредитка

В Украине банковские карты есть сейчас уже почти у всех. Банковская сфера настолько разрослась, что получить карту могут и подростки, и пенсионеры. Однако при оформлении обычной карты для использования личных средств в банках практически навязывают еще и кредитные карты. Их выдают вместе с пенсионной или зарплатной, и клиент не подозревает, что за ее использование есть комиссия.

"Например, клиент банка получил кредитную карточку вместе с зарплатной. И даже если он не пользуется кредитной картой, банк все равно взимает платеж за обслуживание кредитной карты в размере, например, 20 гривен за счет кредитного лимита. Таким образом у клиента появляется долг, о котором он даже не подозревает. В лучшем случае банк сообщит о возникновении задолженности, когда клиент не внесет на кредитку обязательный минимальный платеж в следующем месяце, в худшем - клиент узнает о долге, когда он достигнет значительной суммы", - рассказали в Нацбанке.

Еще один вариант – карту выпускают без ведома клиента. Это происходит, когда срок действия вашей карты закончился, вы обнулили счет и перевели остатки средств на другой. При этом клиент считает, что его отношения с банком закончены, но банк выпускает карту и даже не уведомляет об этом. Однако начисляет на нее проценты.

Самое оптимальное для таких ситуаций – закрыть карту через мобильный банкинг или в отделении банка. Убедитесь, что карта уничтожена и потребуйте выписку по счету, которая станет доказательством отсутствия задолженности.

Повышение кредитного лимита

Одна из самых распространенных уловок банков. Бывает так, что кредитный лимит установлен на зарплатной карте и не всегда в банкинге можно увидеть точное количество собственных средств. Клиент не видит, где заканчиваются личные средства и где начинается кредит и спокойно тратит деньги, а потом обнаруживает проценты за использование кредитных средств.

Аналогичная ситуация бывает с повышением кредитного лимита. К примеру, у вас было 10 тысяч собственных средств и на такую же сумму установлен кредитный лимит. Потом банк решает поднять вам кредитный лимит и добавляет еще 5 тысяч гривен. Но в балансе будет отображаться полная сумма.

Проверяйте баланс карты через интернет-приложения, следите за своим кредитным лимитом и меняйте его в сторону уменьшения. А также – помните о том, сколько на вашей карте личных средств.

Начисление долга после закрытия кредита

Полностью выплаченный кредит иногда становится головной болью, потому что банке начисляют комиссию после последней выплаты. Вы могли погасить кредит на пару дней раньше, чем была начислена комиссия.

Например, вы закрыли кредит в конце месяца, а с 1 числа следующего вам начислили комиссию за прошлый месяц. Обычно, если сумма небольшая, то банк не уведомляет клиента об этом. Но потом на эту сумму начинает начисляться пеня, штраф за просрочку и расходы банка по обслуживанию счета и сумма быстро растет.

Чтобы избежать такой ситуации, всегда требуйте в банке справку об отсутствии задолженности.

Ошибки

Банк может начислять клиенту проценты и штрафы, которые указаны в кредитном договоре. Но иногда происходят арифметические или другие ошибки, в пользу банка. Могут насчитать проценты не только на тело кредита, но и на тело с процентами и комиссиями.

Например, банк "забыл", что клиент был мобилизован на службу в армию и в это время ему не должны начислять проценты.

Всегда проверяйте правильность начислений процентов, штрафов, пени и других выплат. С калькулятором.

Изменения условий договора

На эту проблему жалуются клиенты многих украинских банков. Банк в одностороннем порядке делают платной услугу, которая ранее была бесплатной. Они вводят комиссии, меняют процентные ставки, берут деньги за обслуживание счета. Информацию размещают на сайте банка и этим ограничиваются, а клиенты обычно узнают об этом намного позже, так как их лично не ставят в известность.

Внимательно читайте условия предоставления льготного периода по кредиту – срок, за который проценты не насчитываются. Бывает так, что за безналичный расчет льгота будет действовать, а при снятии кредитных средств через банкомат – нет. И вам не только включат кредитный счетчик, но и начислят комиссию.

Также проверяйте регулярно смс-сообщения от банков, электронную почту и сообщения в мессенджерах. Проверяйте сайт своего банка регулярно.