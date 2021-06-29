Які хитрощі використовують банки для клієнтів: ведуться майже всі

Кредитка

В Україні банківські картки є зараз вже майже у всіх. Банківська сфера настільки розрослася, що отримати карту можуть і підлітки, і пенсіонери. Однак при оформленні звичайної карти для використання особистих коштів в банках практично нав'язують ще й кредитні карти. Їх видають разом з пенсійною або зарплатною, і клієнт не підозрює, що за її використання є комісія.

"Наприклад, клієнт банку отримав кредитну картку разом із зарплатною. І навіть якщо він не користується кредитною карткою, банк все одно стягує платіж за обслуговування кредитної картки в розмірі, наприклад, 20 гривень в кошти кредитного ліміту. Таким чином у клієнта з'являється борг, про який він навіть не підозрює. У кращому випадку банк повідомить про виникнення заборгованості, коли клієнт не внесе на кредитку обов'язковий мінімальний платіж в наступному місяці, в гіршому - клієнт дізнається про борг, коли він досягне значної суми", - розповіли в Нацбанку.

Ще один варіант - карту випускають без відома клієнта. Це відбувається, коли термін дії вашої картки закінчився, ви обнулили рахунок і перевели залишки коштів на інший. При цьому клієнт вважає, що його відносини з банком закінчені, але банк випускає карту і навіть не повідомляє про це. Однак нараховує на неї відсотки.

Найоптимальніше для таких ситуацій - закрити карту через мобільний банкінг або у відділенні банку. Переконайтеся, що карта знищена і вимагайте виписку по рахунку, яка стане доказом відсутності заборгованості.

Підвищення кредитного ліміту

Одна з найпоширеніших схем банків. Буває так, що кредитний ліміт встановлений на зарплатній картці та не завжди в банкінгу можна побачити точну кількість власних коштів. Клієнт не бачить, де закінчуються особисті кошти й де починається кредит і спокійно витрачає гроші, а потім виявляє відсотки за використання кредитних коштів.

Аналогічна ситуація буває з підвищенням кредитного ліміту. Наприклад, у вас було 10 тисяч власних коштів і на таку ж суму встановлено кредитний ліміт. Потім банк вирішує підняти вам кредитний ліміт і додає ще 5 тисяч гривень. Але в балансі буде відображатися повна сума.

Перевіряйте баланс карти через Інтернет-додатки, стежте за своїм кредитним лімітом і міняйте його в бік зменшення. А також - пам'ятайте про те, скільки на вашій картці особистих коштів.

Нарахування боргу після закриття кредиту

Повністю виплачений кредит іноді стає головним болем, тому що банки нараховують комісію після останньої виплати. Ви могли погасити кредит на пару днів раніше, ніж була нарахована комісія.

Наприклад, ви закрили кредит в кінці місяця, а з 1 числа наступного вам нарахували комісію за минулий місяць. Зазвичай, якщо сума невелика, то банк не повідомляє клієнта про це. Але потім на цю суму починає нараховуватися пеня, штраф за прострочення і витрати банку з обслуговування рахунку і сума швидко зростає.

Щоб уникнути такої ситуації, завжди вимагайте в банку довідку про відсутність заборгованості.

Помилка

Банк може нараховувати клієнту відсотки та штрафи, які вказані в кредитному договорі. Але іноді відбуваються арифметичні або інші помилки, на користь банку. Можуть нарахувати відсотки не тільки на тіло кредиту, але і на тіло з відсотками та комісіями.

Наприклад, банк "забув", що клієнт був мобілізований на службу в армію і в цей час йому не повинні нараховувати відсотки.

Завжди перевіряйте правильність нарахувань відсотків, штрафів, пені та інших виплат. З калькулятором.

Зміни умов договору

На цю проблему скаржаться клієнти багатьох українських банків. Банк в односторонньому порядку роблять платною послугу, яка раніше була безкоштовною. Вони вводять комісії, змінюють процентні ставки, беруть гроші за обслуговування рахунку. Інформацію розміщують на сайті банку і цим обмежуються, а клієнти зазвичай дізнаються про це набагато пізніше, оскільки їх особисто не ставлять до відома.

Уважно читайте умови надання пільгового періоду по кредиту - термін, за який відсотки не нараховуються. Буває так, що за безготівковий розрахунок пільга буде діяти, а при знятті кредитних коштів через банкомат – ні. І вам не тільки включать кредитний лічильник, а й нарахують комісію.

Також перевіряйте регулярно смс-повідомлення від банків, електронну пошту і повідомлення в месенджерах. Перевіряйте сайт свого банку регулярно.