Какие страны отменили для украинцев визы или упростили въезд: главная памятка для выезжающих

Какие страны отменили для украинцев визы

В частности, после нападения России на Украину многие европейские страны приняли к себе украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Польша

Страна принимает украинцев без биометрического паспорта и сертификатов полной вакцинации. Чтобы пересечь границу, нужен только документ, удостоверяющий личность.

Словакия

Словакия готова принять всех украинцев, бегущих от войны. Въезд разрешен даже гражданам без действительного паспорта.

Эстония

Украинцы смогут оставаться в Эстонии, даже после окончания срока оснований для пребывания в республике. Также украинцы, не имеющие биометрического паспорта, тоже могут попасть в страну.

Ирландия

Украинцы, которые планируют ехать в Ирландию, могут в ближайшее время делать это без визы. У тех, кто прибудет в Ирландию, будет 90 дней по прибытии, чтобы узаконить свое пребывание в стране. Это решение будет постоянно просматриваться, а его влияние будет тщательно отслеживаться.

ОАЭ

Украинцы, которые приедут в ОАЭ имеют право на безвизовый въезд и пребывание на территории Эмиратов. Если граждане Украины въехали в Эмираты до 3 марта 2022, то смогут находиться на территории там до одного года при условии прохождения соответствующей процедуры продления пребывания в ОАЭ.