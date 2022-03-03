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Беженцам из Украины разрешили жить и работать в ЕС до 3 лет

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Украина, Четверг 03 марта 2022 22:15
Беженцам из Украины разрешили жить и работать в ЕС до 3 лет Беженцы на границе со Словакией (фото: GettyImages)
Автор: Владислав Красинский

Европейский Союз разрешил гражданам Украины и резидентам жить, работать, получать медицинскую помощь, жилище и образование на срок до одного года, без необходимости проходить длительные процедуры предоставления убежища. Если конфликт продлится долго, или беженцы не смогут безопасно вернуться, этот статус может быть продлен еще на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Граждане Украины уже имеют 90-дневный безвизовый доступ к ЕС, но это изменение в законодательстве ЕС гарантирует им статус по истечении этого срока.

Власти Брюсселя призвали пограничников по обе стороны границы Украина-ЕС, обеспечить въезд в ЕС всех, независимо от национальности или этнической принадлежности.

Лица без гражданства или права на постоянное проживание – то есть иностранцы, иностранные студенты не получат права оставаться в ЕС, но им помогут вернуться в страну происхождения.

После того, как неделю назад Россия начала масштабную войну против Украины, почти 875 000 людей были вынуждены покинуть свои дома. Более половины (454 тысяч) выехали в Польшу, 116 000 - в Венгрию, 67 000 в Словакию, 45 000 в Румынию и 79 000 в Молдову, которая не входит в ЕС.

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