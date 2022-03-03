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В Госпогранслужбе сообщили, сколько военнообязанных вернулись в Украину

Новина українською →
Украина , Четверг 03 марта 2022 16:50
В Госпогранслужбе сообщили, сколько военнообязанных вернулись в Украину Фото: в Госпогранслужбе сообщили, сколько военнообязанных вернулись в Украину
Автор: Каролина Гайдук

Из-за границы продолжают прибывать военнообязанные украинцы. Только через пункты пропуска во Львовской области в Украину вернулись почти 40 тысяч военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"После открытого вторжения России только через пункты пропуска во Львовской области из-за границы въехали более 50 тысяч граждан Украины. Среди них около 80% (почти 40 тыс.) - это мужчины в возрасте 18-60 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия в ночь на 24 февраля напала на Украину. ВСУ оказывает врагу большое сопротивление и оккупанты несут немалые потери. Восьмой день идет ожесточенная борьба.

Отметим, что 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.

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