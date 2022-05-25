Какие страны меньше всего пострадают в случае третьей мировой войны

При этом жители нашей планеты стали активнее обсуждать глобальную безопасность, выискивая "на всякий случай" наиболее защищенные уголки на Земле.... и не только.

Какие варианты озвучивают чаще других в выборе и чем это аргументируется - читайте на Styler ниже.

На разнообразных форумах, сервисах и пабликах дискутируют - есть ли безопасное место и какие страны/континенты пострадают меньше других в случае третьей мировой войны.

Так, на популярном социальном сервисе обмена знаниями, вопросов и ответов его пользователей из разных стран Quora вопрос "Если ядерная мировая война произойдет, какое место на Земле будет самым безопасным для выживания, если таковое имеется?" вызвал значительную заинтересованость среди участников, которые принялись делиться мнениями и голосовать за те или иные "страны-кандидатуры", менее других подверженные возможным апокалиптическим последствиям.

Среди других чаще называют Южную Америку, Австралию, Швейцарию, обращают внимание на Океанию и Антарктиду, а некоторые даже несколько раз приводят как вариант - Красную планету.

"Самое безопасное место для поездки, Южное Чили или Южная Аргентина. Это было бы самое далекое место от всего этого хаоса... Топография отлично подходит для того, чтобы исчезнуть и не быть найденным. Вы сможете жить за счет земли, если потребуется...

Земля находится в тысячах миль и в полушарии от того места, где взорвутся ближайшие ядерные бомбы, поэтому беспокоиться о радиоактивных осадках не следует. Да, там будет некоторое количество радиации, но оно определенно будет намного лучше, чем в любом другом месте в Северной Америке, Европе, Азии, Северной Африке.

Так что отправляйтесь в Патагонию и наслаждайтесь жизнью, пока мир разрушает сам себя", - пишет бывший пилот Ричард Андерсон.

"Швейцария... Они никогда не были в мировой войне, они самая защищенная страна на планете...

Швейцария может взрывать горные дороги и мосты - Хотите пересечь мост? Неа. Почти все мосты и горные дороги можно взорвать. Хотите не бороться с ними? Очень жаль, так как военная служба является требованием швейцарского правительства, имеющего до 200 тысяч обученных мужчин за час.

Хотите драться в лоб? Очень жаль, так как армия была обучена выдерживать жизнь в горах и практиковала партизанскую войну... Хотите просто ядерную бомбу? Жаль, у них достаточно приютов от Fallout для всего населения их страны, а то и для некоторых!" - делится мнением историк-любитель Джексон Морриссет.

"Самый популярный ответ на этот вопрос - Швейцария??? Новая Зеландия была бы самой безопасной страной, а Австралия - очень близкой второй. Вы хотите подумать о стратегии? Логистика всегда на первом месте!

Как бы ни была хорошо защищена Швейцария, самая старая форма захвата оборонительного сооружения неизбежно уничтожила бы их - осада. Швейцария почти полностью зависит от импорта продуктов питания. Просто не хватает плодородной почвы, чтобы прокормить их население в 8,3 миллиона человек. Вы хотите победить Швейцарию? Морите их голодом... Не пройдет и нескольких месяцев, как Швейцария будет вынуждена сдаться.

Австралия имеет огромное естественное преимущество. Австралия окружена водой. У Австралии также нет близлежащих иностранных глубоководных портов, способных организовать морской десант. Это означает, что любой десантной оперативной группе потребуются массивные цепочки поставок, которые будет очень сложно поддерживать и защищать.

Новая Зеландия имеет очень схожие характеристики с Австралией, но Новая Зеландия еще дальше от всего остального. У Новой Зеландии есть недостаток из-за их меньшего размера, но их фактор расстояния компенсирует это", - убеждает магистр международных отношений из Кейптаунского университета Дион Принеас.

"Остаться в живых при обмене ядерными ударами не так уж сложно. Если вы не живете рядом с крупной целью, такой как авиабаза с ядерными бомбардировщиками, вы вряд ли попадете прямо в цель. Проблема с обменом ядерными ударами заключается в том, что происходит после... Ожидайте период сурового военного режима... Если вы хотите быть очень уверенным, вы также можете найти место с сельскохозяйственными излишками, что позволит избежать длительного голода.

Почти все западные страны отвечают всем требованиям... С другой стороны, если ваша единственная цель - выживание и ничего больше, вы не сможете добиться большего успеха, чем на некоторых из британских владений", - считает Томаш Варгазон.

"Проблема будет заключаться в полном развале мировой торговли, информационных технологий, финансов, туризма, денежных переводов от иностранных рабочих и помощи... Глобальная банковская система выйдет из строя. Фондовые рынки будут приостановлены. Интернет будет отключен. Бумажные деньги обесценятся.

Вы можете оказаться менее чем желанным лишним ртом, который можно кормить, и не имеющим практических навыков, которые можно было бы предложить. Лучше научись ловить рыбу и лазить по кокосовым пальмам!" - рекомендует инструктор по подводному плаванию Стивен Палмер.

"Исследование, проведенное в 1960-х годах, показывающее воздушные ветры, распространение радиации и т. д., показало, что лучшим местом для побега от войны может быть Новая Шотландия", - напоминает Джей Баззинотти.

"Я считаю, что это должна быть страна, наиболее удаленная от театра военных действий. Европа, Россия и США станут опасными театрами военных действий. Отправляйтесь в Южную Африку", - советует религиовед Мохаммед Бала.

"Излюбленным кандидатом на место последнего пристанища человечества является Южный остров Новой Зеландии (очень ограниченное количество доступных мест, но ожидается столь же ограниченное количество постапокалиптических гостей. Вспомните современный Северный Сентинел-Айленд)". - пишет программист Эдвард Лафреньер.

"Многие бедные страны, которые не представляют стратегической ценности для театров конфликтов (в основном Европа, Ближний Восток и Восточная Азия), выживают за счет импорта продовольствия. Хотя маловероятно, что Папуа-Новая Гвинея подвергнется нападению, она сильно зависит от импорта продовольствия из-за рубежа.

Я думаю, Аргентина, Уругвай и Парагвай были бы самыми безопасными...

Маловероятно, что Новая Зеландия подвергнется нападению, но может пострадать от нехватки продовольствия, особенно если нападут австралийские корабли", - рассказывает кандидат лингвистических наук Университета Квинсленда Брайан Коллинз.

"Я думаю, что если кто-то и выживет, так это Южная Америка. Может Аргентина или Перу", - делится мнением геополитический аналитик Брэди Милтон.

"Любая страна, кроме Северной Америки, Европы, Юго-Западной Азии и Восточной Азии", - считает ветеран армии США Реджинальд П.

"Ни одно место в Европе, Северной Америке, Азии, Австралии или даже Африке не было бы застраховано от ядерной войны и ее последствий. Я вижу пару ответов, говорящих о Швейцарии... Проблема с ядерным оружием в том, что у него есть радиус поражения... Каждое место/континент, о котором я упоминал выше, не будет безопасным.

Но - Южная Америка. Есть пара причин, по которым Южная Америка будет хотя бы частично защищена от глобальной ядерной войны. Одна из главных причин - она очень политически изолирована от остального мира. Страны Южной Америки обычно больше полагаются на себя, чем на остальной мир...

Внешне Южная Америка не будет рассматриваться как цель. У Южной Америки нет серьезных претензий ни к кому, кроме самих себя. Честно говоря, в Южной Америке трудно придумать что-то стоящее атомной бомбы. Помимо, возможно, Гвианского космического центра во Французской Гвиане. А это очень и очень маловероятно", - рассказал сотрудник Институте математических наук в Ченнаи Джеффри Симпсон.