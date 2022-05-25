Какие страны меньше всего пострадают в случае третьей мировой войны

На фоне значительных потерь и отсутствия каки-либо успехов в войне против Украины, РФ ужесточает риторику о вероятности применения ядерного оружия и угрозе начала третьей мировой войны.
Лидеры государств реагируют на "страшилки" от представителей Кремля и предупреждают о последствиях начала ядерного безумия, призывают не спекулировать темой.
Многие сходятся во мнении, что озвучиваемые Москвой тезы являются просто тщетной попыткой шантажа - мол, не мешайте нашей агрессии против Украины... И хотя вероятность нажатия на "красную кнопку" списывать со счетов полностью нельзя, такой сценарий расценивается как маловероятный.
При этом жители нашей планеты стали активнее обсуждать глобальную безопасность, выискивая "на всякий случай" наиболее защищенные уголки на Земле.... и не только.
Какие варианты озвучивают чаще других в выборе и чем это аргументируется - читайте на Styler ниже.
На разнообразных форумах, сервисах и пабликах дискутируют - есть ли безопасное место и какие страны/континенты пострадают меньше других в случае третьей мировой войны.
Так, на популярном социальном сервисе обмена знаниями, вопросов и ответов его пользователей из разных стран Quora вопрос "Если ядерная мировая война произойдет, какое место на Земле будет самым безопасным для выживания, если таковое имеется?" вызвал значительную заинтересованость среди участников, которые принялись делиться мнениями и голосовать за те или иные "страны-кандидатуры", менее других подверженные возможным апокалиптическим последствиям.
Среди других чаще называют Южную Америку, Австралию, Швейцарию, обращают внимание на Океанию и Антарктиду, а некоторые даже несколько раз приводят как вариант - Красную планету.
Земля находится в тысячах миль и в полушарии от того места, где взорвутся ближайшие ядерные бомбы, поэтому беспокоиться о радиоактивных осадках не следует. Да, там будет некоторое количество радиации, но оно определенно будет намного лучше, чем в любом другом месте в Северной Америке, Европе, Азии, Северной Африке.
Так что отправляйтесь в Патагонию и наслаждайтесь жизнью, пока мир разрушает сам себя", - пишет бывший пилот Ричард Андерсон.
Швейцария может взрывать горные дороги и мосты - Хотите пересечь мост? Неа. Почти все мосты и горные дороги можно взорвать. Хотите не бороться с ними? Очень жаль, так как военная служба является требованием швейцарского правительства, имеющего до 200 тысяч обученных мужчин за час.
Хотите драться в лоб? Очень жаль, так как армия была обучена выдерживать жизнь в горах и практиковала партизанскую войну... Хотите просто ядерную бомбу? Жаль, у них достаточно приютов от Fallout для всего населения их страны, а то и для некоторых!" - делится мнением историк-любитель Джексон Морриссет.
Как бы ни была хорошо защищена Швейцария, самая старая форма захвата оборонительного сооружения неизбежно уничтожила бы их - осада. Швейцария почти полностью зависит от импорта продуктов питания. Просто не хватает плодородной почвы, чтобы прокормить их население в 8,3 миллиона человек. Вы хотите победить Швейцарию? Морите их голодом... Не пройдет и нескольких месяцев, как Швейцария будет вынуждена сдаться.
Австралия имеет огромное естественное преимущество. Австралия окружена водой. У Австралии также нет близлежащих иностранных глубоководных портов, способных организовать морской десант. Это означает, что любой десантной оперативной группе потребуются массивные цепочки поставок, которые будет очень сложно поддерживать и защищать.
Новая Зеландия имеет очень схожие характеристики с Австралией, но Новая Зеландия еще дальше от всего остального. У Новой Зеландии есть недостаток из-за их меньшего размера, но их фактор расстояния компенсирует это", - убеждает магистр международных отношений из Кейптаунского университета Дион Принеас.
Почти все западные страны отвечают всем требованиям... С другой стороны, если ваша единственная цель - выживание и ничего больше, вы не сможете добиться большего успеха, чем на некоторых из британских владений", - считает Томаш Варгазон.
Вы можете оказаться менее чем желанным лишним ртом, который можно кормить, и не имеющим практических навыков, которые можно было бы предложить. Лучше научись ловить рыбу и лазить по кокосовым пальмам!" - рекомендует инструктор по подводному плаванию Стивен Палмер.
Я думаю, Аргентина, Уругвай и Парагвай были бы самыми безопасными...
Маловероятно, что Новая Зеландия подвергнется нападению, но может пострадать от нехватки продовольствия, особенно если нападут австралийские корабли", - рассказывает кандидат лингвистических наук Университета Квинсленда Брайан Коллинз.
Но - Южная Америка. Есть пара причин, по которым Южная Америка будет хотя бы частично защищена от глобальной ядерной войны. Одна из главных причин - она очень политически изолирована от остального мира. Страны Южной Америки обычно больше полагаются на себя, чем на остальной мир...
Внешне Южная Америка не будет рассматриваться как цель. У Южной Америки нет серьезных претензий ни к кому, кроме самих себя. Честно говоря, в Южной Америке трудно придумать что-то стоящее атомной бомбы. Помимо, возможно, Гвианского космического центра во Французской Гвиане. А это очень и очень маловероятно", - рассказал сотрудник Институте математических наук в Ченнаи Джеффри Симпсон.
Напомним, ранее мы писали о том, как распознать химическую атаку и что нужно делать в таких случаях.
Также сообщалось, что недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал за словаЛаврова относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны и отметил, что Москва чувствует свое поражение в Украине.