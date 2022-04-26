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Кулеба о словах Лаврова о Третьей мировой войне: Москва чувствует поражение в Украине

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 01:16
Кулеба о словах Лаврова о Третьей мировой войне: Москва чувствует поражение в Украине Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал за высказывание российского коллеги Сергея Лаврова относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.

Кулеба расценивает такую риторику Москвы как очередную попытку запугать другие страны, которые оказывают Украине помощь с вооружением для поддержки в противостоянии российскому вторжению.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой войны. Это означает лишь то, что Москва чувствует поражение в Украине", - отметил министр.

Он также добавил, что по этой причине страны-партнеры Украины должны удвоить поддержку нашего государства, "чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность".

Ранее сообщалось, что также глава МИД РФ Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима.

Напомним, в середине апреля РФ разослала ноту протеста всем странам-поставщикам оружия для Украины с угрозами о "непредсказуемых последствиях".

При этом посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что угрозы Кремля никак не отразятся на поставках Штатов вооружения нашей стране.

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