Які країни найменше постраждають у випадку третьої світової війни

При цьому жителі нашої планети стали активніше обговорювати глобальну безпеку, вишукуючи "про всяк випадок" найбільш захищені куточки на Землі.... і не тільки.

Які варіанти озвучують частіше за інших у виборі і чим це аргументується - читайте на Styler нижче.

На різноманітних форумах, сервісах і пабліках дискутують - чи є безпечне місце і які країни/континенти постраждають менше інших в разі третьої світової війни.

Так, на популярному соціальному сервісі обміну знаннями, питань і відповідей його користувачів з різних країн Quora питання "Якщо ядерна світова війна відбудеться, яке місце на землі буде найбезпечнішим для виживання, якщо таке є?" викликало значну зацікавленість серед учасників, які почали ділитися думками та голосувати за ті чи інші "країни-кандидатури", менш за інших схильні до можливих апокаліптичних наслідків.

Серед інших частіше називають Південну Америку, Австралію, Швейцарію, звертають увагу на Океанію та Антарктиду, а деякі навіть кілька разів наводять як варіант - Червону планету.

"Найбезпечніше місце для поїздки, Південне Чилі або Південна Аргентина. Це було б найдальше місце від усього цього хаосу... Топографія відмінно підходить для того, щоб зникнути і не бути знайденим. Ви зможете жити за рахунок землі, якщо буде потрібно...

Земля знаходиться в тисячах миль і в півкулі від того місця, де вибухнуть найближчі ядерні бомби, тому турбуватися про радіоактивні опади не слід. Так, там буде деяка кількість радіації, але воно безумовно буде набагато краще, ніж в будь-якому іншому місці в Північній Америці, Європі, Азії, Північній Африці.

Так що вирушайте в Патагонію і насолоджуйтеся життям, поки світ руйнує сам себе", - пише колишній пілот Річард Андерсон.

"Швейцарія... Вони ніколи не були у світовій війні, вони сама захищена країна на планеті...

Швейцарія може підривати гірські дороги і мости - хочете перетнути міст? Ніт. Майже всі мости та гірські дороги можна підірвати. Хочете не боротися з ними? Дуже шкода, оскільки військова служба є вимогою швейцарського уряду, що має до 200 тисяч навчених чоловіків за годину.

Хочете битися в лоб? Дуже шкода, оскільки армія була навчена витримувати життя в горах і практикувала партизанську війну... Хочете просто ядерну бомбу? Шкода, у них достатньо притулків від Fallout для всього населення їхньої країни, а то і для деяких!"- ділиться думкою історик-любитель Джексон Морріссет.

"Найпопулярніша відповідь на це питання - Швейцарія??? Нова Зеландія була б найбезпечнішою країною, а Австралія - дуже близькою другою. Ви хочете подумати про стратегію? Логістика завжди на першому місці!

Як би не була добре захищена Швейцарія, найстаріша форма захоплення оборонної споруди неминуче знищила б їх - облога. Швейцарія майже повністю залежить від імпорту продуктів харчування. Просто не вистачає родючого грунту, щоб прогодувати їх населення в 8,3 мільйона осіб. Ви хочете перемогти Швейцарію? Моріть їх голодом... Не мине й кількох місяців, як Швейцарія буде змушена здатися.

Австралія має величезну природну перевагу. Австралія оточена водою. Австралія також не має сусідніх іноземних глибоководних портів, здатних організувати морський десант. Це означає, що будь-якій десантній оперативній групі будуть потрібні масивні ланцюжки поставок, які буде дуже складно підтримувати і захищати.

Нова Зеландія має дуже схожі характеристики з Австралією, але Нова Зеландія ще далі від усього іншого. У Новій Зеландії є недолік через їх менший розмір, але їх фактор відстані компенсує це", - переконує магістр міжнародних відносин з кейптаунського університету Діон Прінеас.

"Залишитися в живих при обміні ядерними ударами не так вже й складно. Якщо ви не живете поруч з великою ціллю, такою як авіабаза з ядерними бомбардувальниками, ви навряд чи потрапите прямо в ціль. Проблема з обміном ядерними ударами полягає в тому, що відбувається після... Очікуйте період суворого військового режиму... Якщо ви хочете бути дуже впевненим, ви також можете знайти місце з сільськогосподарськими надлишками, що дозволить уникнути тривалого голоду.

Майже всі західні країни відповідають всім вимогам... З іншого боку, якщо ваша єдина мета - виживання і нічого більше, ви не зможете домогтися більшого успіху, ніж на деяких з британських володінь", - вважає Томаш Варгазон.

"Проблема полягатиме в повному розвалі світової торгівлі, інформаційних технологій, фінансів, туризму, грошових переказів від іноземних робітників і допомоги... Глобальна банківська система вийде з ладу. Фондові ринки будуть припинені. Інтернет буде відключений. Паперові гроші знеціняться.

Ви можете опинитися менш ніж бажаним зайвим ротом, який можна годувати, і не мають практичних навичок, які можна було б запропонувати. Краще навчися ловити рибу і лазити по кокосових пальмах!" - рекомендує інструктор з підводного плавання Стівен Палмер.

"Дослідження, проведене в 1960-х роках, що показує повітряні вітри, поширення радіації та інше, показало, що найкращим місцем для втечі від війни може бути Нова Шотландія", - нагадує Джей Баззінотті.

"Я вважаю, що це повинна бути країна, найбільш віддалена від театру військових дій. Європа, Росія і США стануть небезпечними театрами військових дій. Відправляйтеся в Південну Африку", - радить релігієзнавець Мохаммед Бала.

"Улюбленим кандидатом на місце останнього притулку людства є Південний острів Нової Зеландії (дуже обмежена кількість доступних місць, але очікується настільки ж обмежена кількість постапокаліптичних гостей. Згадайте Сучасний Північний Сентінел-Айленд)". - пише програміст Едвард Лафреньєр.

"Багато бідних країн, які не представляють стратегічної цінності для театрів конфліктів (в основному Європа, Близький Схід і Східна Азія), виживають за рахунок імпорту продовольства. Хоча малоймовірно, що Папуа-Нова Гвінея зазнає нападу, вона сильно залежить від імпорту продовольства з-за кордону.

Я думаю, Аргентина, Уругвай та Парагвай були б найбезпечнішими...

Малоймовірно, що Нова Зеландія піддасться нападу, але може постраждати від нестачі продовольства, особливо якщо нападуть австралійські кораблі", - розповідає кандидат лінгвістичних наук Університету Квінсленду Брайан Коллінз.

"Я думаю, що якщо хтось і виживе, так це Південна Америка. Може Аргентина або Перу", - ділиться думкою геополітичний аналітик Бреді Мілтон.

"Будь-яка країна, крім Північної Америки, Європи, Південно-Західної Азії та Східної Азії", - вважає ветеран армії США Реджинальд П.

"Жодне місце в Європі, Північній Америці, Азії, Австралії чи навіть Африці не було б застраховане від ядерної війни та її наслідків. Я бачу пару відповідей, що говорять про Швейцарію... Проблема з ядерною зброєю в тому, що у нього є радіус ураження... Кожне місце / континент, про який я згадував вище, не буде безпечним.

Проте - Південна Америка. Є пара причин, через які Південна Америка буде хоча б частково захищена від глобальної ядерної війни. Одна з головних причин - вона дуже політично ізольована від решти світу. Країни Південної Америки зазвичай більше покладаються на себе, ніж на решту світу...

Зовні Південна Америка не буде розглядатися як мета. У Південної Америки немає серйозних претензій ні до кого, крім самих себе. Чесно кажучи, в Південній Америці важко придумати щось варте атомної бомби. Крім, можливо, Гвіанського космічного центру у Французькій Гвіані. А це дуже і дуже малоймовірно", - розповів співробітник Інституті математичних наук в Ченнаї Джеффрі Сімпсон.