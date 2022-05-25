Які країни найменше постраждають у випадку третьої світової війни

На фоні значних втрат і відсутності будь-яких успіхів у війні проти України, РФ посилює риторику про ймовірність застосування ядерної зброї та загрозу початку третьої світової війни.
Лідери держав реагують на "жахалки" від представників Кремля і попереджають про наслідки початку ядерного божевілля, закликають не спекулювати темою.
Багато хто сходиться на думці, що озвучувані Москвою тези є просто марною спробою шантажу - мовляв, не заважайте нашій агресії проти України... І хоча ймовірність натискання на "червону кнопку" списувати з рахунків повністю не можна, такий сценарій розцінюється як малоймовірний.
При цьому жителі нашої планети стали активніше обговорювати глобальну безпеку, вишукуючи "про всяк випадок" найбільш захищені куточки на Землі.... і не тільки.
Які варіанти озвучують частіше за інших у виборі і чим це аргументується - читайте на Styler нижче.
На різноманітних форумах, сервісах і пабліках дискутують - чи є безпечне місце і які країни/континенти постраждають менше інших в разі третьої світової війни.
Так, на популярному соціальному сервісі обміну знаннями, питань і відповідей його користувачів з різних країн Quora питання "Якщо ядерна світова війна відбудеться, яке місце на землі буде найбезпечнішим для виживання, якщо таке є?" викликало значну зацікавленість серед учасників, які почали ділитися думками та голосувати за ті чи інші "країни-кандидатури", менш за інших схильні до можливих апокаліптичних наслідків.
Серед інших частіше називають Південну Америку, Австралію, Швейцарію, звертають увагу на Океанію та Антарктиду, а деякі навіть кілька разів наводять як варіант - Червону планету.
Земля знаходиться в тисячах миль і в півкулі від того місця, де вибухнуть найближчі ядерні бомби, тому турбуватися про радіоактивні опади не слід. Так, там буде деяка кількість радіації, але воно безумовно буде набагато краще, ніж в будь-якому іншому місці в Північній Америці, Європі, Азії, Північній Африці.
Так що вирушайте в Патагонію і насолоджуйтеся життям, поки світ руйнує сам себе", - пише колишній пілот Річард Андерсон.
Швейцарія може підривати гірські дороги і мости - хочете перетнути міст? Ніт. Майже всі мости та гірські дороги можна підірвати. Хочете не боротися з ними? Дуже шкода, оскільки військова служба є вимогою швейцарського уряду, що має до 200 тисяч навчених чоловіків за годину.
Хочете битися в лоб? Дуже шкода, оскільки армія була навчена витримувати життя в горах і практикувала партизанську війну... Хочете просто ядерну бомбу? Шкода, у них достатньо притулків від Fallout для всього населення їхньої країни, а то і для деяких!"- ділиться думкою історик-любитель Джексон Морріссет.
Як би не була добре захищена Швейцарія, найстаріша форма захоплення оборонної споруди неминуче знищила б їх - облога. Швейцарія майже повністю залежить від імпорту продуктів харчування. Просто не вистачає родючого грунту, щоб прогодувати їх населення в 8,3 мільйона осіб. Ви хочете перемогти Швейцарію? Моріть їх голодом... Не мине й кількох місяців, як Швейцарія буде змушена здатися.
Австралія має величезну природну перевагу. Австралія оточена водою. Австралія також не має сусідніх іноземних глибоководних портів, здатних організувати морський десант. Це означає, що будь-якій десантній оперативній групі будуть потрібні масивні ланцюжки поставок, які буде дуже складно підтримувати і захищати.
Нова Зеландія має дуже схожі характеристики з Австралією, але Нова Зеландія ще далі від усього іншого. У Новій Зеландії є недолік через їх менший розмір, але їх фактор відстані компенсує це", - переконує магістр міжнародних відносин з кейптаунського університету Діон Прінеас.
Майже всі західні країни відповідають всім вимогам... З іншого боку, якщо ваша єдина мета - виживання і нічого більше, ви не зможете домогтися більшого успіху, ніж на деяких з британських володінь", - вважає Томаш Варгазон.
Ви можете опинитися менш ніж бажаним зайвим ротом, який можна годувати, і не мають практичних навичок, які можна було б запропонувати. Краще навчися ловити рибу і лазити по кокосових пальмах!" - рекомендує інструктор з підводного плавання Стівен Палмер.
Я думаю, Аргентина, Уругвай та Парагвай були б найбезпечнішими...
Малоймовірно, що Нова Зеландія піддасться нападу, але може постраждати від нестачі продовольства, особливо якщо нападуть австралійські кораблі", - розповідає кандидат лінгвістичних наук Університету Квінсленду Брайан Коллінз.
Проте - Південна Америка. Є пара причин, через які Південна Америка буде хоча б частково захищена від глобальної ядерної війни. Одна з головних причин - вона дуже політично ізольована від решти світу. Країни Південної Америки зазвичай більше покладаються на себе, ніж на решту світу...
Зовні Південна Америка не буде розглядатися як мета. У Південної Америки немає серйозних претензій ні до кого, крім самих себе. Чесно кажучи, в Південній Америці важко придумати щось варте атомної бомби. Крім, можливо, Гвіанського космічного центру у Французькій Гвіані. А це дуже і дуже малоймовірно", - розповів співробітник Інституті математичних наук в Ченнаї Джеффрі Сімпсон.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати хімічну атаку і що потрібно робити в таких випадках.
Також повідомлялося, що нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував за слова Лаврова щодо "реальної небезпеки" початку третьої світової війни та зазначив, що Москва відчуває свою поразку в Україні.