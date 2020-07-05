Какие страны открыты для украинцев и при каких условиях: появилась онлайн карта

В Украине создали интерактивный ресурс, на котором можно увидеть информацию об особенностях въезда в другие страны мира.

Онлайн карта призвана помочь гражданам, планирующим отправиться в путешествие за границу, узнать о возможных запретах в других государствах и проверить режим транзитного проезда.

Интерактивная карта со странами, которые разрешили въезд граждан Украины, постоянно обновляется и доступна по ссылке tripadvisor.mfa.gov.ua.

В министерстве здравоохранения Украины на Telegram-канале "Коронавирус-инфо" представили инфографику со списком стран, границы которых открыты для украинцев в условиях пандемии COVID-19.

Куда сейчас могут отправиться украинцы

Албания

Афганистан

Белорусь (при условии прохождения 14 дней самоизоляции)

Великобритания (14 дней самоизоляции)

Египет

Ирак

Иран

Ирландия (14 дней самоизоляции)

Эфиопия (14 дней самоизоляции)

Замбия (14 дней самоизоляции)

Кения (14 дней самоизоляции)

США (если не пребывали в странах Шенгенского соглашения, Британии, Ирландии, Китае, Бразилии, Иране)

Северная Македония

Сербия

Словения (14 дней самоизоляции)

Сомали (с ограничениями)

Таджикистан (только при получении специального разрешения от правительства)

Танзания (при наличии страхового полиса)

Турция (при наличии страхового полиса на COVID-19)

Тунис

Черногория (при наличии негативного результата теста на коронавирус)

Южный Судан (при наличии сертификата про тест на коронавирус и прохождения 14-дневной обсервации)

В какие страны могут попасть украинцы в условиях пандемии (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Ранее сообщалось, что ждет украинцев на заграничных курортах и где принимают, и почему Турция стала дешевле Одессы.

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