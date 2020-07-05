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Які країни відкриті для українців та за яких умов: з'явилася онлайн карта

Новини » Життя   

Для бажаючих подорожувати створили інтерактивну карту з правилами в'їзду в різні країни світу

В Україні створили інтерактивний ресурс, на якому можна побачити інформацію про особливості в'їзду в інші країни світу.

Онлайн карта покликана допомогти громадянам, які планують відправитися в подорож за кордон, дізнатися про можливі заборони в інших державах і перевірити режим транзитного проїзду.

Інтерактивна карта з країнами, які дозволили в'їзд громадян України, які постійно оновлюється і доступна за посиланням tripadvisor.mfa.gov.ua.

У міністерстві охорони здоров'я України на Telegram-каналі "Коронавірус-інфо" представили інфографіку зі списком країн, кордони яких відкриті для українців в умовах пандемії COVID-19.

Куди зараз можуть відправитися українці

  • Албанія
  • Афганістан
  • Білорусь (за умови проходження 14 днів самоізоляції)
  • Великобританія (14 днів самоізоляції)
  • Єгипет
  • Ірак
  • Іран
  • Ірландія (14 днів самоізоляції)
  • Ефіопія (14 днів самоізоляції)
  • Замбія (14 днів самоізоляції)
  • Кенія (14 днів самоізоляції)
  • Південний Судан (за наявності сертифіката про тест на коронавірус і проходження 14-денної обсервації)
  • Північна Македонія
  • США (якщо не перебували в країнах Шенгенської угоди, Британії, Ірландії, Китаї, Бразилії, Ірані)
  • Сербія
  • Словенія (14 днів самоізоляції)
  • Сомалі (з обмеженнями)
  • Таджикистан (тільки при отриманні спеціального дозволу від уряду)
  • Танзанія (за наявності страхового поліса)
  • Туреччина (за наявності страхового поліса на COVID-19)
  • Туніс
  • Чорногорія (за наявності негативного результату тесту на коронавірус)

До яких країн можуть потрапити українці в умовах пандемії (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Раніше повідомлялося, що чекає українців на закордонних курортах і де приймають, та чому Туреччина стала дешевше за Одесу.

Нагадаємо також, що нещодавно ми писали про те, як повернути гроші за скасовані рейси і тури.

Автор: Володимир Костирін

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