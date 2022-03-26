Какие странности в поведении женщины на самом деле привлекают мужчин

Женское поведение, их логика и непредсказуемость поступков всегда для мужчин были непонятны. Однако загадочным образом мужчины находят очень привлекательными различные странности в поведении женщин. И признаются, что это им кажется милым.
Какие странности в поведении женщины привлекают мужчин – читайте ниже.
Неожиданный испуг женщины занимает первую строчку в списке таких странностей. Мужчин такое поведение умиляет и неважно, испуг натуральный или демонстрационный.
Влюбленный мужчина очарован, когда его женщина внезапно испугалась пчелы на цветах, мышку или паука. Он сразу вырастает в собственных глазах и превращается в супер-героя, который отважно спасет женщину от всех угроз.
Женщинам не стоит беспокоиться, если они немного похрапывают, сопят или причмокивают губами во сне. Большинство мужчин любят наблюдать за спящими женщинами и все эти проявления им кажутся очень милыми.
Некоторые даже признаются, что в такие моменты они видят в женщине обычную маленькую девочку, которую хочется оберегать и гладить по голове.
На деле, конечно же, мужчины высказывают недовольство в таких ситуациях. Они стараются найти аргументы, чтобы доказать женщине ее неправоту. Но сильно настаивать мужчина будет только в исключительных случаях.
Когда у женщины появляется удивленное выражение лица, она начнет хлопать ресницами и искренне убеждать мужчину в своей правоте – они начинают таять как мороженое. Им кажется такое поведение умилительным и забавным.
И порой мужчина готов согласиться с женщиной, чтобы не расстраивать милое беззащитное создание.
О часах, которые приходится выдержать мужчине в ожидании женщины, ходят легенды. Он может час ходить возле ванной и просить собраться побыстрее. И даже сердиться.
Но стоит женщине показаться во всеоружии, с макияжем, в красивом платье – и гнев мужчины просто испаряется. Он забывает обо всех претензиях и гордится, что его избранница выглядит королевой.
Многие мужчины сами не смогут объяснить, почему разгневанная женщина их так привлекает. Но они действительно считают, что в такой ситуации женщины особенно прекрасны и даже часто говорят: "Ты такая красивая, когда злишься!".
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