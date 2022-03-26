Какие странности в поведении женщины на самом деле привлекают мужчин

Женское поведение, их логика и непредсказуемость поступков всегда для мужчин были непонятны. Однако загадочным образом мужчины находят очень привлекательными различные странности в поведении женщин. И признаются, что это им кажется милым.

Демонстрация испуга

Неожиданный испуг женщины занимает первую строчку в списке таких странностей. Мужчин такое поведение умиляет и неважно, испуг натуральный или демонстрационный.

Влюбленный мужчина очарован, когда его женщина внезапно испугалась пчелы на цветах, мышку или паука. Он сразу вырастает в собственных глазах и превращается в супер-героя, который отважно спасет женщину от всех угроз.

Поведение во сне

Женщинам не стоит беспокоиться, если они немного похрапывают, сопят или причмокивают губами во сне. Большинство мужчин любят наблюдать за спящими женщинами и все эти проявления им кажутся очень милыми.

Некоторые даже признаются, что в такие моменты они видят в женщине обычную маленькую девочку, которую хочется оберегать и гладить по голове.

Нежелание женщины признавать, что она неправа

На деле, конечно же, мужчины высказывают недовольство в таких ситуациях. Они стараются найти аргументы, чтобы доказать женщине ее неправоту. Но сильно настаивать мужчина будет только в исключительных случаях.

Когда у женщины появляется удивленное выражение лица, она начнет хлопать ресницами и искренне убеждать мужчину в своей правоте – они начинают таять как мороженое. Им кажется такое поведение умилительным и забавным.

И порой мужчина готов согласиться с женщиной, чтобы не расстраивать милое беззащитное создание.

Долгие сборы

О часах, которые приходится выдержать мужчине в ожидании женщины, ходят легенды. Он может час ходить возле ванной и просить собраться побыстрее. И даже сердиться.

Но стоит женщине показаться во всеоружии, с макияжем, в красивом платье – и гнев мужчины просто испаряется. Он забывает обо всех претензиях и гордится, что его избранница выглядит королевой.

Женский гнев

Многие мужчины сами не смогут объяснить, почему разгневанная женщина их так привлекает. Но они действительно считают, что в такой ситуации женщины особенно прекрасны и даже часто говорят: "Ты такая красивая, когда злишься!".