Какие школы откроются в Украине с 1 сентября: названы условия и нюансы

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Судьба карантина в Украине решится в ближайшее время. Об этом Ляшко заявил в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Мы уже знаем, что такое эпидпорог, условный, не такой, который у нас всегда был для гриппа и гриппоподобных заболеваний. Если "красная зона" - школа закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается", - пояснил чиновник.

При этом главный санврач акцентирует внимание на том, что тотального и долговременного закрытия школ по всей стране не будет. Единственным условием для введения карантина в образовательных учреждениях является локальное превышение эпидемиологического порога по гриппу и гриппоподобных заболеваниях.

При этом для своевременной реакции и принятия эффективных мер по предотвращению распространения инфекции в Министерстве здравоохранения будут отслеживать еженедельно.

"Мы сейчас обращаем внимание всех. Как только появится вакцина против гриппа, надо вакцинироваться. Наша первоочередная задача - исключить коинфекцию", - отметил главный санитарный врач.

Напомним, что в Минздраве ожидают рост заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале. Главный санврач страны подчеркнул, что коронавирус – сезонное заболевание, поэтому новые вспышки инфекции ожидаются осенью и зимой.

Ранее мы также писали, что глава Минздрава Максим Степанов высказался о системе здравоохранения в Украине. По его мнению, медицины как системы в стране нет, есть очаги оказания медицинской помощи.