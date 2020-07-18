Які школи відкриються в Україні з 1 вересня: названі умови і нюанси

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація в районі не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на карантин. Закривати школи будуть тільки в районах "червоної зони" - де високий показник захворюваності на атипову пневмонію, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Доля карантину в Україні вирішиться найближчим часом. Про це Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера.

"Ми вже знаємо, що таке епідпоріг, умовний, не такий, який у нас завжди був для грипу та грипоподібних захворювань. Якщо "червона зона" - школа закривається на певний період часу, стабілізуються показники, та школа відкривається", - пояснив чиновник.

При цьому головний санлікар акцентує увагу на тому, що тотального і довготривалого закриття шкіл по всій країні не буде. Єдиною умовою для введення карантину в освітніх установах є локальне перевищення епідеміологічного порогу щодо грипу та грипоподібних захворювань.

При цьому для своєчасної реакції та прийняття ефективних заходів щодо запобігання поширенню інфекції у Міністерстві охорони здоров'я будуть відслідковувати щотижня.

"Ми зараз звертаємо увагу всіх. Як тільки з'явиться вакцина проти грипу, треба вакцинуватися. Наше першочергове завдання - виключити коінфекції", - зазначив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що у МОЗ очікують зростання захворюваності коронавірусом в листопаді та лютому. Головний санлікар країни підкреслив, що коронавірус – сезонне захворювання, тому нові спалахи інфекції очікуються восени та взимку.

Раніше ми також писали, що глава МОЗ Максим Степанов висловився про систему охорони здоров'я в Україні. На його думку, медицини як системи в країні немає, є лише осередки надання медичної допомоги.