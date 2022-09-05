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Какие салаты не стоит заправлять растительным маслом: проверьте список ингредиентов

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 18:30
Какие салаты не стоит заправлять растительным маслом: проверьте список ингредиентов Фото: Какие салаты не стоит заправлять растительным маслом (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Лучшей заправкой для овощного салата считается растительное масло и лимонный сок. Однако в некоторых салатах такая заправка может привести к проблемам с поджелудочной железой.

Какие ингредиенты салата не стоит сочетать с растительным маслом, рассказали в U-news со ссылкой на врача-терапевта Тимура Асанова.

Мировое увлечение здоровым питанием повысило интерес к продуктам растительного происхождения. От заправки салатов майонезами сейчас отказываются во всем мире, и все больше отдают предпочтение растительному маслу - оливковому или подсолнечному.

Однако не все салаты стоит заправлять маслом, так как это создаст проблемы для желудка или поджелудочной железы.

Как объясняет врач, в растительных продуктах может быть до 50% жиров, а это очень высокий показатель. Не стоит заправлять растительным маслом салаты с орехами, семечками, оливками и авокадо.

"Если в вашем салате есть семечки, орехи или авокадо, то потребность в заправке растительным маслом отпадает автоматически. Необходимый жир вы получите из самих компонентов салата", - подчеркнул Асанов.

Он рекомендует для заправки овощных салатов использовать лимонный сок, горчицу, сметану, натуральные сухие травы и специи.

По словам специалиста, растительные жиры полезны для организма человека, но во всем следует придерживаться баланса - чтобы не перегружать организм и органы.

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