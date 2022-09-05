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Які салати не варто заправляти рослинною олією: перевірте список інгредієнтів

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Понеділок 05 вересня 2022 18:30
Які салати не варто заправляти рослинною олією: перевірте список інгредієнтів Фото: Які салати не варто заправляти олією (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кращою заправкою для овочевого салату вважається рослинна олія і лимонний сік. Однак в деяких салатах така заправка може привести до проблем з підшлунковою залозою.

Які інгредієнти салату не варто поєднувати з рослинною олією, розповіли в U-news з посиланням на лікаря-терапевта Тимура Асанова.

Світове захоплення здоровим харчуванням підвищило інтерес до продуктів рослинного походження. Від заправки салатів майонезами зараз відмовляються у всьому світі, і все більше віддають перевагу рослинній олії - оливковій або соняшниковій.

Однак не всі салати варто заправляти маслом, оскільки це створить проблеми для шлунка або підшлункової залози.

Як пояснює лікар, в рослинних продуктах може бути до 50% жирів, а це дуже високий показник. Не варто заправляти рослинною олією салати з горіхами, насінням, оливками та авокадо.

"Якщо у вашому салаті є насіння, горіхи або авокадо, то потреба в заправці рослинною олією відпадає автоматично. Необхідний жир ви отримаєте з самих компонентів салату", - підкреслив Асанов.

Він рекомендує для заправки овочевих салатів використовувати лимонний сік, гірчицю, сметану, натуральні сухі трави та спеції.

За словами фахівця, рослинні жири корисні для організму людини, але в усьому слід дотримуватися балансу - щоб не перевантажувати організм і органи.

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