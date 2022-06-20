Этот продукт поможет увеличить урожай моркови: его добавляют в воду во время полива

На первый взгляд, морковь - растение неприхотливое. Однако, есть несколько факторов, о которых надо знать всем, кто хочет вырастить хороший урожай моркови.

Как и чем подливать морковь - читайте ниже .

Опытные огородники при поливе моркови не ограничиваются использованием одной воды. За весь период вегетации они дважды поливают морковь водой с добавлением поваренной соли.

В частности, благодаря хлориду натрия ускоряется усваивание питательных веществ морковью из почвы. Также такая вода отпугивает вредителей, которые наносят вред будущему урожаю. А сами плоды при этом становятся слаще.

Также такое средство поможет исключить загнивание моркови, с чем сталкиваются многие дачники во время сбора урожая.

Раствор для полива делается так: в 10 л воды размешивают 1 ст. л. соли. Тщательно перемешивают средство в воде до полного растворения.

Перед использованием подсоленной воды следует убедиться, что почва увлажнена.

Как поливать морковь, чтобы получить большой урожай (freepik)

Отметим, что если придать овощу недостаточный полив воды или слишком обильный, то морковь может получиться дубовая. Такой овощ не подходит для питания человека, поэтому его применяют на корм скоту.

Часто случается, что овощ деформируется, что возникает в результате неправильного полива и удобрения культуры. Овощ неприхотлив, но любая ошибка может привести к порче всего урожая.

В поливе используют преимущественно лейку, но если у вас большие посадки, можно использовать и другие способы полива. Если на улице стоит жаркая погода, полива раз в неделю недостаточно. Нужно обрабатывать участок каждые три или четыре дня, чтобы земля не успела высыхать.