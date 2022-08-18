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Родители могут проверить готовность школ к обучению: на что обратить внимание

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Четверг 18 августа 2022 16:51
Родители могут проверить готовность школ к обучению: на что обратить внимание Фото: образовательный омбудсмен высказался об аудите безопасности в школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с 1 сентября ученики сядут за парты школ, которые отвечают требованиям по безопасности в условиях войны. Родители могут проверить, как учебные заведения будут обеспечивать безопасность учащихся, рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Об этом 18 августа передает УНН.

Чиновник отметил, что практически все школы с начала июля прошли аудит безопасности, который должен определить, могут ли ученики вернуться в заведения.

После проверки специальной комиссией школа делала выводы, готовиться ли к новому учебному году, нужно ли что-то переработать, строить или искать рядом укрытие.

"Вывод такой комиссии - это обязательное условие для того, чтобы школа работала оффлайн", - обращает внимание Горбачев.

Родители школьников, которые интересуются вопросом обеспечения безопасности детей, могут спросить заключение комиссии в школе.

Также образовательный омбудсмен советует обратить внимание на навигацию по учебному заведению.

"Хочу дать один совет для родителей - очень важной штукой в ​​школе является навигация. То есть показатели. Очень простой способ: зайти в школу, не смотря по сторонам, закрыть глаза, покрутиться, посмотреть вокруг. Если вы не понимаете, где вы находитесь - значит навигационные показатели сделаны плохо", - сказал Горбачев.

Напомним, перед этим министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет пояснил, как будут работать школы с 1 сентября, и рассказал про 4 модели обучения.

А также ранее мы писали, как изменится школьная программа в Украине с 1 сентября.

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