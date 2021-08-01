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Эти профессии могут исчезнуть к 2030 году: на кого учиться уже не стоит

Автор: Анна Шиканова

Ученые неоднократно заявляли о том, что в будущем некоторые профессии могут потерять актуальность. Это вакансии постепенно заменят машины и люди с соответствующими дипломами окажутся не у дел или будут вынуждены обучаться новой профессии.

Какие профессии станут менее актуальными или полностью исчезнут, рассказали в исследовании "Развитие корпоративной социальной ответственности" на платформе Career Hub.

Эксперты считают, что через 10 лет информационные технологии проникнут в большинство сфер деятельности человека. Спросом будут пользоваться те работники, у которых будет знание технологий и способность к креативному мышлению.

Еще одним важным фактором для работника будущего станет умение коммуницировать с другими людьми, способность быстро вливаться в коллектив и активное взаимодействие с командой. Работодатели будут отдавать предпочтение тем, кто может с окружением быстро найти общий язык.

Исследование показывает, что важным станет также стрессоустойчивость, высокая организованность и мобильность, так как вполне вероятно, что в нашей жизни удаленные работы вне офиса, гибкие графики и возможность работать из любой точки, останутся теперь надолго.

Кроме того, исследователи проанализировали развитие сетей, продвижение цифровых валют, развитие искусственного интеллекта и роботехники и назвали ряд профессий, которые скорее всего исчезнут до 2030 года.

  • Финансовый аудитор
  • Бухгалтер
  • Экономист
  • Юридический консультант
  • Секретарь
  • Риелтор
  • Водитель
  • Спортивный комментатор
  • Агроном
  • Грузчик
  • Разнорабочий
  • Упаковщик
  • Торговый работник

Какие профессии в 2030 году могут стать очень актуальными:

  • Космический пилот и пилотесса
  • Менеджер по этическим вопросам
  • Консультант цифровой реабилитации
  • Компаньон для пожилых людей
  • Куратор личной памяти
  • Менеджер путешествий в виртуальной реальности
  • Контролер магистралей
  • Производитель частей тела
  • Советник по цифровым валютам
  • Хирург для увеличения памяти
  • Дизайнер мусора

Также будут развиваться и станут более популярными такие профессии:

  • Управление штучным интеллектом
  • Анализ и управление данными
  • Диджитал-продвижение, диджитал-сервис, диджитал-продажи
  • Специалист по цифровым финансам, консультант по диджитал-валютам
  • Редакторы персональных страниц в соцсетях
  • Специалисты по кибербезопасности

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые популярные специальности у студентов за границей.

А также мы рассказывали о том, какие профессии можно будет получить в университете новейших технологий в Украине.

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