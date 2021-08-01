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Ці професії можуть зникнути до 2030 року: на кого вчитися вже не варто

Автор: Анна Шиканова

Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Це вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами виявляться не при справах або будуть змушені навчатися нової професії.

Які професії стануть менш актуальними або повністю зникнуть, розповіли в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.

Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.

Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.

Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.

Крім того, дослідники проаналізували розвиток мереж, просування цифрових валют, розвиток штучного інтелекту і роботехніки та назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року.

  • Фінансовий аудитор
  • Бухгалтер
  • Економіст
  • Юридичний консультант
  • Секретар
  • Рієлтор
  • Водій
  • Спортивний коментатор
  • Агроном
  • Вантажник
  • Різнороб
  • Пакувальник
  • Торговий працівник

Які професії у 2030 році можуть стати дуже актуальними:

  • Космічний пілот і пілотеса
  • Менеджер з етичних питань
  • Консультант цифрової реабілітації
  • Компаньйон для літніх людей
  • Куратор особистої пам'яті
  • Менеджер подорожей у віртуальній реальності
  • Контролер магістралей
  • Виробник частин тіла
  • Радник з цифрових валют
  • Хірург для збільшення пам'яті
  • Дизайнер сміття

Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії:

  • Управління штучним інтелектом
  • Аналіз і управління даними
  • Діджитал-просування, діджитал-сервіс, діджитал-продажі
  • Спеціаліст з цифрових фінансів, консультант з діджитал-валют
  • Редактори персональних сторінок в соцмережах
  • Фахівці з кібербезпеки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найпопулярніші спеціальності у студентів за кордоном.

А також ми розповідали про те, які професії можна буде отримати в університеті новітніх технологій в Україні.

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