Ці професії можуть зникнути до 2030 року: на кого вчитися вже не варто

Вчені неодноразово заявляли про те, що в майбутньому деякі професії можуть втратити актуальність. Це вакансії поступово замінять машини й люди з відповідними дипломами виявляться не при справах або будуть змушені навчатися нової професії.
Які професії стануть менш актуальними або повністю зникнуть, розповіли в дослідженні "Розвиток Корпоративної Соціальної Відповідальності" на платформі Career Hub.
Експерти вважають, що через 10 років Інформаційні технології проникнуть в більшість сфер діяльності людини. Попит будуть мати ті працівники, у яких буде знання технологій і здатність до креативного мислення.
Ще одним важливим фактором для працівника майбутнього стане вміння комунікувати з іншими людьми, здатність швидко вливатися в колектив і активна взаємодія з командою. Роботодавці будуть віддавати перевагу тим, хто може з оточенням швидко знайти спільну мову.
Дослідження показує, що важливим стане також стресостійкість, висока організованість і мобільність, оскільки цілком ймовірно, що в нашому житті віддалені роботи поза офісом, гнучкі графіки та можливість працювати з будь-якої точки, залишаться тепер надовго.
Крім того, дослідники проаналізували розвиток мереж, просування цифрових валют, розвиток штучного інтелекту і роботехніки та назвали ряд професій, які швидше за все зникнуть до 2030 року.
Також будуть розвиватися і стануть більш популярними такі професії:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо найпопулярніші спеціальності у студентів за кордоном.
А також ми розповідали про те, які професії можна буде отримати в університеті новітніх технологій в Україні.