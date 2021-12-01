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Какие продукты зимой действительно помогают укреплять иммунитет: неожиданный ответ врача

Автор: Владимир Костырин

В зимнее время организм слабеет, и витаминосодержащие продукты являются отличным способом нейтрализовать потери иммунитета. Что же именно можно есть для его поддержания, и в каком количестве, рассказала врач-диетолог Наталья Самойленко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что неожиданно первыми теряют место в привычном для нас рейтинге - цитрусовые.

"Слишком много цитрусовых - это залог развития аллергических проявлений. И поэтому тут важно находить баланс между цитрусовыми и нашими родными витаминами", - говорит медик.

Так, цитрусовые лучше заменить на облепиху, калину или шиповник.

Стоит добавить, что популярный сейчас плод фейхоа тоже полезен лишь в меру.

"Не всем людям он будет полезен. Кроме того, переизбыток йода может провоцировать некоторые проблемы", - обратила внимание Самойленко.

С гранатом тоже следует соблюдать осторожность, так как в нем много сахара. Соответственно людям с диабетом или с лишним весом лучше от него отказаться.

И все же есть универсальное сочетание продуктов, которое врач-диетолог зимой рекомендует всем.

"Мощное согревающее и иммуномоделирующее влияние, где есть витамины, специи, фитонциды - это украинский борщ, кусочек сала и немного чеснока. И это блюдо - номер один для решения вопросов иммунодефицита, для согрева организма", - рассказала специалист.

Также диетолог советует в зимнюю пору налегать на квашеную капусту, которая считается лидером по содержанию витамина С, и не забывать про лук с чесноком, разнообразные специи и корнеплоды: свеклу, морковь и картофель.

Кстати, цены на эти продукты сейчас "не кусаются", но небольшое подорожание все же произойдет - традиционно перед Новым годом.

Видео: какие продукты лучше всего есть для укрепления иммунитета в зимнюю пору

Напомним, ранее мы писали, что в Украине борщевой набор снова подорожал, и рассказывали, какие овощи взлетели в цене.

Добавим также, перед этим нутрициолог дала рецепт целебного напитка для всей семьи, который помогает защититься от вирусов и простуд.

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