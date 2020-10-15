Какие продукты укрепят ваш иммунитет в сезон простуд: медики дали советы

Медики назвали пять основ для здорового питания
Здоровое и сбалансированное питание играет важную роль в укреплении и улучшении иммунитета, и соответственно помогает значительно снизить риск инфекционных и воспалительных заболеваний.
Бельгийские медики дали рекомендации для взрослых и детей и назвали рацион, который способен укрепить защитные механизмы организма. Об этом передает New Europe.
Дело в том, что окружающая среда и часто беспокойный образ жизни неизбежно приводят к дефициту питательных веществ, что "подтачивает" наш организм. Чаще всего возникает недостаток магния, витамина D и железа, а также витамина C, цинка и витамина B.
В Высшем совете здравоохранения Бельгии (CSS) назвали пять основ для здорового питания для укрепления иммунитета, что особенно актуально в преддверии скорых холодов и "традиционного" сезона простуд.
В дополнение к содержимому вашей тарелки медики также советуют людям употреблять пищу в компании, а не жевать в одиночестве.
Как отмечает консультант по питанию Моника Скеттино, сбалансированная и естественная диета с упором на фрукты и овощи и запретом обработанных продуктов гарантированно позволит усваивать все микро- и макроэлементы, в которых нуждается наш организм.
Как сообщалось ранее, диетологи рассказали, какие продукты спасут вас от осенней хандры и авитаминоза, и призвали включить их в рацион.
Напомним, недавно специалисты назвали продукты, которые усиливают чувство голода.