Які продукти зміцнять ваш імунітет у сезон застуд: медики дали поради

Здорове і збалансоване харчування відіграє важливу роль у зміцненні та покращенні імунітету, і, відповідно, допомагає значно знизити ризик інфекційних і запальних захворювань.

Бельгійські медики дали рекомендації для дорослих і дітей та назвали раціон, який здатний зміцнити захисні механізми організму. Про це передає New Europe.

Річ у тому, що навколишнє середовище і часто неспокійний спосіб життя неминуче призводять до дефіциту поживних речовин, що "підточує" наш організм. Найчастіше виникає нестача магнію, вітаміну D і заліза, а також вітаміну С, цинку та вітаміну B.

У Вищій раді охорони здоров'я Бельгії (CSS) назвали п'ять основ для здорового харчування для зміцнення імунітету, що особливо актуально напередодні похолодання незабаром та "традиційного" сезону застуд.

Щодня їжте мінімум 125 г цільнозернових продуктів харчування, віддаючи перевагу, наприклад, хлібу з висівками, а не білому хлібу, цільнозерновим макаронам тощо.

Їжте 250 г свіжих фруктів (два фрукти) на день і не менше за 300 г овочів (сирих чи приготовлених). Зробіть власний вибір фруктів і овочів і дозвольте собі орієнтуватися на сезонні та місцеві пропозиції.

Їжте бобові щотижня. Не рідше за один раз на тиждень замінюйте м'ясо бобовими. Додатковою перевагою є те, що вирощування і виробництво зернобобових практично не впливає на клімат.

Їжте від 15 до 25 г горіхів або насіння без солоної та солодкої оболонки кожен день (одна жменя складає приблизно 30 г). Важливо вибирати продукти, багаті омега-3 жирними кислотами (наприклад, волоські горіхи, фундук, фісташки, мигдаль).

Вибирайте продукти з низьким вмістом солі й уникайте додавання солі під час приготування або прийому їжі. Ароматні трави та несолоні спеції є гарною альтернативою.

На додаток до вмісту вашої тарілки медики також радять людям вживати їжу в компанії, а не жувати насамоті.

Як зазначає консультантка з харчування Моніка Скеттіно, збалансована і природна дієта з упором на фрукти та овочі й забороною оброблених продуктів гарантовано дозволить засвоювати всі мікро- і макроелементи, яких потребує наш організм.

Як повідомлялося раніше, дієтологи розповіли, які продукти врятують вас від осінньої хандри та авітамінозу, і закликали включити їх в раціон.

Нагадаємо, нещодавно фахівці назвали продукти, які посилюють відчуття голоду.