Эти продукты спасут вас от осенней хандры и авитаминоза: включите их в рацион

Эти продукты помогут вернуть хорошее настроение и энергию (Фото: pixabay.com)

Диетолог назвала продукты, которые осенью помогут вернуть энергию и настроение

Осенью многие люди начинают чувствовать упадок сил, плохое настроение, хандру и меланхолию. Это связано с тем, что солнца становится меньше, а дождливых и пасмурных дней больше. В такие дни хочется завернуться в плед и смотреть сериалы, читать книгу.

Однако нужно продолжать работать и не впадать в осенне-зимнюю спячку. Известный диетолог Фрида Харью-Вестман рассказала, как оставаться бодрыми в течение дня и что нужно включить в свой рацион, чтобы избежать осеннего упадка сил и настроения. Об этом пишет HarpersBazaar.

Лосось

Этот продукт способствует снижению холестерина за счет большого содержания жирных кислот омега-3. Специалист рекомендует употреблять его в обед, так как он поможет предотвратить энергетический спад во второй половине дня. В лососе много ниацина, витамина В6, рибофлавина. Эти компоненты помогают телу превращать еду в энергию, а омега-3 помогут сжечь жир.

Коричневый рис

Это универсальное энергетическое средство с очень длительным воздействием на организм. В нем много марганца, который способствует выработке энергии из углеводов и белков. Употребление риса помогает оставаться в тонусе несколько часов.

Батат

Этот продукт также рекомендуется употреблять в обед, так как он помогает побороть сонливость. В нем содержится много витамина В. Как объясняет диетолог, энергия от батата высвобождается медленно, а это значит, что упадок сил долго не будет проявляться. К тому же батат дает ощущение сытости надолго.

Орехи

Уникальные стимуляторы энергии, особенно кешью, фундук и миндаль. Они идеальны для перекусов, ими можно разнообразить завтрак. В орехах много магния и он важен для переработки углеводов в энергию, а протеины дают дополнительный запас бодрости. Не стоит злоупотреблять – достаточно одной горсти на один прием.

Банан

Бананы дают быстрый энергетический заряд, так как содержат три вида углеводов – фруктозу, глюкозу и сахарозу, которые всасываются в кровь с разной скоростью. Они быстро дают почувствовать прилив энергии, но спад будет идти медленно, так как сахароза будет поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Шпинат

Еще одно универсальное средство для поддержания организма в тонусе. В нем практически отсутствуют жиры, и присутствует железо. Употребление шпината помогает восстановить бодрость, предотвращает упадок сил, снабжает мозг кислородом.

Тыквенные семечки

В этих семечках много белка, аминокислот, минералов, витаминов и сложных углеводов. Эти питательные вещества делают семечки прекрасной едой для послеобеденного перекуса. Они способны утолить голод и дать мозгу подзарядку.

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