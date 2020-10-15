Какие продукты укрепят ваш иммунитет в сезон простуд: медики дали советы

Эти продукты помогут укрепить иммунитет (иллюстративное фото: freepik.com)

Медики назвали пять основ для здорового питания

Здоровое и сбалансированное питание играет важную роль в укреплении и улучшении иммунитета, и соответственно помогает значительно снизить риск инфекционных и воспалительных заболеваний.

Бельгийские медики дали рекомендации для взрослых и детей и назвали рацион, который способен укрепить защитные механизмы организма. Об этом передает New Europe.

Дело в том, что окружающая среда и часто беспокойный образ жизни неизбежно приводят к дефициту питательных веществ, что "подтачивает" наш организм. Чаще всего возникает недостаток магния, витамина D и железа, а также витамина C, цинка и витамина B.

В Высшем совете здравоохранения Бельгии (CSS) назвали пять основ для здорового питания для укрепления иммунитета, что особенно актуально в преддверии скорых холодов и "традиционного" сезона простуд.

Ежедневно ешьте не менее 125 г цельнозерновых продуктов питания, отдавая предпочтение, например, цельнозерновому хлебу, а не белому хлебу, цельнозерновым макаронам и т.д.

Ешьте 250 г свежих фруктов (два фрукта) в день и не менее 300 г овощей (сырых или приготовленных). Разнообразьте свой выбор фруктов и овощей и позвольте себе ориентироваться на сезонные и местные предложения.

Ешьте бобовые каждую неделю. Не реже одного раза в неделю заменяйте мясо бобовыми. Дополнительным преимуществом является то, что выращивание и производство зернобобовых практически не влияет на климат.

Ешьте от 15 до 25 г орехов или семян без соленой или сладкой оболочки каждый день (одна горсть составляет примерно 30 г). Важно выбирать продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (например, грецкие орехи, фундук, фисташки, миндаль).

Выбирайте продукты с низким содержанием соли и избегайте добавления соли во время приготовления или приема пищи. Ароматные травы и несоленые специи являются хорошей альтернативой.

В дополнение к содержимому вашей тарелки медики также советуют людям употреблять пищу в компании, а не жевать в одиночестве.

Как отмечает консультант по питанию Моника Скеттино, сбалансированная и естественная диета с упором на фрукты и овощи и запретом обработанных продуктов гарантированно позволит усваивать все микро- и макроэлементы, в которых нуждается наш организм.

Как сообщалось ранее, диетологи рассказали, какие продукты спасут вас от осенней хандры и авитаминоза, и призвали включить их в рацион.

Напомним, недавно специалисты назвали продукты, которые усиливают чувство голода.