Які продукти зміцнять ваш імунітет у сезон застуд: медики дали поради

Медики назвали п'ять основ для здорового харчування
Здорове і збалансоване харчування відіграє важливу роль у зміцненні та покращенні імунітету, і, відповідно, допомагає значно знизити ризик інфекційних і запальних захворювань.
Бельгійські медики дали рекомендації для дорослих і дітей та назвали раціон, який здатний зміцнити захисні механізми організму. Про це передає New Europe.
Річ у тому, що навколишнє середовище і часто неспокійний спосіб життя неминуче призводять до дефіциту поживних речовин, що "підточує" наш організм. Найчастіше виникає нестача магнію, вітаміну D і заліза, а також вітаміну С, цинку та вітаміну B.
У Вищій раді охорони здоров'я Бельгії (CSS) назвали п'ять основ для здорового харчування для зміцнення імунітету, що особливо актуально напередодні похолодання незабаром та "традиційного" сезону застуд.
На додаток до вмісту вашої тарілки медики також радять людям вживати їжу в компанії, а не жувати насамоті.
Як зазначає консультантка з харчування Моніка Скеттіно, збалансована і природна дієта з упором на фрукти та овочі й забороною оброблених продуктів гарантовано дозволить засвоювати всі мікро- і макроелементи, яких потребує наш організм.
Як повідомлялося раніше, дієтологи розповіли, які продукти врятують вас від осінньої хандри та авітамінозу, і закликали включити їх в раціон.
Нагадаємо, нещодавно фахівці назвали продукти, які посилюють відчуття голоду.