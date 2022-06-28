Какие продукты помогут вам пережить жару: держите список для похода в магазин

Летний рацион должен поддерживать ваш организм, давать энергию, помогать охлаждению и питать всеми необходимыми элементами и витаминами.

Что нужно положить в свою продуктовую корзину:

Овощи и зелень: кинза, руккола, базилик, зеленый лук, редис, брокколи, шпинат, капуста, кабачок, спаржа, стручковая фасоль.

Фрукты и ягоды: дыня, арбуз, черешня, малина, клубника, земляника, персики, сливы, лимоны.

Крупы: коричневый рис, перловка, гречка, пшено

Растительный белок: грибы, семена, орехи, зеленая чечевица

Животный белок: красная и белая рыба, морепродукты, белое мясо (курица, индейка), яйца.

Напитки: травяные чаи с ромашкой, мелиссой, мятой, листьями малины, зеленый чай, смузи, вода с лаймом, мята, кардамон и кориандр.

Вода: летняя норма должна быть увеличена на 300-400 мл. Рассчитать необходимую дозу очень просто: 30 мл в день на каждый килограмм веса. Вода должна быть комнатной температуры, не холодная.

Продукты для сердца: сардины, красная рыба, растительное масло холодного отжима, орехи и семена, ягоды, петрушка и кинза, цитрусовые, цельнозерновые продукты.

Что летом стоит исключить из рациона

Специалисты рекомендуют ориентироваться по энергетике продуктов. Темные и красные - это согревающие организм, светлые и зеленые - охлаждающие. И выбирать нужно сезонные овощи и фрукты.

Не стоит пить в жару свежевыжатые соки. Они охлаждают, но могут вызвать скачки сахара. Можно смешать фрукты с овощами и зеленью - так они станут полезнее.

Кофе нужно ограничить до 1 чашки в день, так как этот напиток вымывает микроэлементы и обезвоживает. Замените кофе на чай матча или ройбуш.

Очень осторожно стоит употреблять молочную продукцию в жару. Эти продукты замедляют всасывание других полезных питательных веществ.

Не стоит есть лук и чеснок, а также острые блюда и специи - они нагревают организм, и вы быстрее почувствуете усталость.

Термически обработанные блюда, мед, красное мясо, жаренные блюда, сладости с сахаром, мукой и масляным кремом, ледяные напитки и холодные блюда (окрошка, гаспачо) - под строгим запретом в жару.