Які продукти допоможуть вам пережити спеку: тримайте список для походу в магазин

Високі температури повітря призводять до збою роботи всього організму. Влітку процес травлення починає сповільнюватися, а організм витрачає багато енергії для підтримки потрібної температури.
Це призводить до зменшення кровопостачання шлунково-кишкового тракту, зниження апетиту. Моторика кишечника стає слабкішою, обмінні процеси сповільнюються, а секреція слини зменшується. Ще й збільшується навантаження на серце і судини.
Як же правильно харчуватися в сильну спеку, щоб підтримати організм і не завдати йому шкоди - читайте в матеріалі нижче.
Літній раціон повинен підтримувати ваш організм, давати енергію, допомагати охолодженню і живити всіма необхідними елементами та вітамінами.
Овочі та зелень: кінза, рукола, базилік, зелена цибуля, редис, броколі, шпинат, капуста, кабачок, спаржа, стручкова квасоля.
Фрукти і ягоди: диня, кавун, черешня, малина, полуниця, суниця, персики, сливи, лимони.
Крупи: коричневий рис, перловка, гречка, пшоно
Рослинний білок: гриби, насіння, горіхи, зелена сочевиця
Тваринний білок: червона і біла риба, морепродукти, біле м'ясо (курка, індичка), яйця.
Питво: трав'яні чаї з ромашкою, мелісою, м'ятою, листям малини, зелений чай, смузі, вода з лаймом, м'ята, кардамон і коріандр.
Вода: річна норма повинна бути збільшена на 300-400 мл. Розрахувати необхідну дозу дуже просто: 30 мл в день на кожен кілограм ваги. Вода повинна бути кімнатної температури, не холодна.
Продукти для серця: сардини, червона риба, рослинна олія холодного віджиму, горіхи та насіння, ягоди, петрушка і кінза, цитрусові, цільнозернові продукти.
Фахівці рекомендують орієнтуватися по енергетиці продуктів. Темні та червоні - це зігріваючі організм, світлі й зелені - охолоджуючі. І вибирати потрібно сезонні овочі та фрукти.
Не варто пити в спеку свіжовичавлені соки. Вони охолоджують, але можуть викликати скачки цукру. Можна змішати фрукти з овочами та зеленню - так вони стануть корисніше.
Каву потрібно обмежити до 1 чашки в день, бо цей напій вимиває мікроелементи та зневоднює. Замініть каву на чай матчу або ройбуш.
Дуже обережно варто вживати молочну продукцію у спеку. Ці продукти уповільнюють всмоктування інших корисних поживних речовин.
Не варто їсти цибулю і часник, а також гострі страви та спеції - вони нагрівають організм, і ви швидше відчуєте втому.
Термічно оброблені страви, мед, червоне м'ясо, смажені страви, солодощі з цукром, борошном і масляним кремом, крижані напої та холодні страви (окрошка, гаспачо) - під суворою забороною в спеку.
До речі, раніше ми розповідали про те, які продукти в спеку їсти категорично не можна.
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