Які ознаки говорять про те, що ваші парфуми підробка: визначити можна дуже швидко
Хороші і якісні парфуми коштують зовсім не дешево. Але багато хто вважає, що улюблений аромат подарує позитивні емоції та приємні відчуття, тому на покупку парфумів і туалетної води зазвичай гроші не шкодують. Особливо прикро буває, коли за таку ціну продавці підсовують звичайні підробки.
Які ознаки можуть сказати вам про те, що парфуми - підробка, читайте в матеріалі нижче.
Аромат може відрізнятися від попереднього
Так буває досить часто і це не завжди говорить про те, що вам в руки потрапив фальсифікат.
Виробник не завжди може купити абсолютно однакові інгредієнти, тому колекція 2020 року буде відрізнятися від ідентичної колекції 2021 року.
Також запах може змінюватися, якщо компанія-виробник не задоволена продажами попередньої партії.
Вони випускають парфуми в точно такій самій упаковці та з такою ж назвою, але ось сам аромат може бути зроблений за поліпшеною формулою.
Також аромат може змінюватися, якщо якісь інгредієнти потрапили під заборону і їх змушені були замінити при виробництві.
Як визначити підробку
Найголовніше - ніколи не купуйте парфуми з рук або в магазинах, які пропонують ціну у багато разів нижче реальної вартості.
Мережеві магазини косметики можуть опускати ціни та пропонувати акції, оскільки у них є знижки на обсяг закупівель, і вони працюють шляхом великого товарообігу. У невеликих магазинів таких можливостей немає.
Зверніть увагу на упаковку. Найчастіше фальсифікат можна побачити відразу. Назва бренду має бути написана без помилок, товар повинен бути в слюдяній упаковці, букви повинні бути добре пропечатані.
Якщо вказана неправильно країна-виробник, кришка флакона нещільно закривається, етикетка приклеєна нерівно, а трубочка у флаконі занадто довга – у вас в руках підробка.
Багато компаній стали виробляти для своїх парфумів спеціальні магнітні кришечки. Якщо на флаконі вона не магнітиться, то це говорить про підробку. Дізнайтеся, чи є такі кришечки у ваших улюблених брендів.
Визначити підробку по запаху можуть тільки професіонали, а відмінність від звичного аромату ще не говорить про фальсифікат. Але є чіткі ознаки, за якими підробку можна виявити.
- Аромат тримається не більше 2 годин, а у виробника обіцяють стійкість на 6-8 годин.
- У духів є неприємний, прогірклий або мильний запах - це може говорити ще й про зіпсованість (неправильне зберігання, порушення технологій).
- На дні флакона з'явився осад. Деякий осад допускається в парфумах з натуральними компонентами.
- Рідина в пляшечці стала каламутна.
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