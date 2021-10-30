Какие предметы нельзя держать на кухне: накапливают негатив и выгоняют счастье

С древних времен кухня считается центром любого дома, его сердцем. Это помещение несет сакральный смысл и отвечает за благополучие всей семьи, положительную энергетику и счастье. Поэтому, на кухне нужно регулярно проводить ревизию и избавляться от вещей, которые могут испортить энергетику.

Винные пробки и крышки

Не стоит собирать пробки, если вы не собираетесь создать из них произведение искусства. Если вы коллекционируете их на память – уберите эту коробку с кухни. Энергетика пробок может украсть ваш покой и вызвать постоянное раздражение.

Испорченные продукты

Регулярно пересматривайте банки со специями, емкости с крупами, консервы и закрутки. В большом количестве банок, пакетов и коробок можно не заметить порчи продуктов. А кроме ущерба здоровью, такие продукты могут принести вред и вашему финансовому благополучию. Постарайтесь не накапливать специи и крупы в количестве, которое вам точно не нужно. И постоянно проверяйте их на наличие порчи.

Пакеты и упаковки

Привычка складывать пустые коробки, упаковки и пакеты на кухне – очень вредит энергетике. Этот хлам засоряет ваше помещение и служит домом для микробов, пыли и мусора. А еще – эти пустые вещи просто крадут ваше счастье и нарушают гармоничный поток энергетических потоков.

Контейнеры

Контейнеры плотно вошли в нашу жизнь, так как они удобны для хранения пищи, для обедов с собой на работу или завтраков для детей в школу. И такие контейнеры накапливаются на наших кухнях уже почти так же, как и пакеты. Не стоит хранить их в большом количестве и старайтесь проверять срок их годности почаще – они долго не служат. Если крышка деформирована, появились царапины и вы используете контейнер более двух лет – стоит с ним расстаться. Пустые старые контейнеры тоже способны забирать положительную энергетику.

Старая посуда

Не стоит хранить набор хрусталя или обеденный сервиз на 150 персон на кухне. Любимая бабушкина чашка может прекрасно смотреться на фоне книг в библиотеке. А вот на кухне ее держать, если вы ею не пользуетесь, не стоит. Битая, треснувшая или надбитая посуда должна сразу отправляться на помойку – такие предметы крадут энергию и счастье.

Сломанная техника

Не держите на кухне технику, которая сломана. Если вы хотите отремонтировать – отнесите в мастерскую или подержите коробку в другом помещении. На кухне такая техника накапливает негатив и мешает обрести счастье. Не стоит держать на кухне и технику, которая в исправном состоянии, но не используется.

Ножи

На многих кухнях есть специальные коробки со старыми и затупленными ножами. Такие предметы сильно притягивают неприятности: порезы, ушибы, конфликты с близкими. Ножи обладают мощной энергетикой и могут быстро накопить негатив и привлечь в дом несчастья.