Какие предметы быта нужно менять каждый год, даже если они выглядят новыми

Вещи домашнего обихода могут служить годами, даже если ими пользоваться ежедневно. Они долговечны и практичны, а порой их передают из поколения в поколение.
Но есть такие бытовые предметы, которые нужно менять ежегодно. Даже если они выглядят совершенно новыми. Со временем эти предметы превращаются в бомбу замедленного действия и угрожают здоровья человека.
Какие вещи домашнего обихода нужно менять каждый год, рассказали в Limon.
Штора в ванной или душе на самом деле не долговечный предмет. Ее нужно регулярно стирать или мыть, а раз в год - менять на новую.
Дело в том, что на материале со временем скапливаются грибковые микроорганизмы и никакая стирка или очистка после длительного использования уже не поможет.
Спортивные коврики (каремат) уже давно стали привычным инструментом в каждом доме. Срок службы этого коврика зависит от частоты использования, качества и материала.
Если коврик начал скользить, изнашиваться, у него появился неприятный запах, то его нужно менять. А если вы занимаетесь спортом регулярно, то меняйте такой коврик раз в 12 месяцев.
Любая разделочная доска со временем покрывается трещинками, царапинами, дефектами и вмятинами. В этих повреждениях скапливаются патогенные бактерии, которые убрать невозможно никакими чистящими средствами.
Поэтому пластиковые и деревянные доски нужно менять раз в год - это убережет ваших членов семьи от проблем со здоровьем.
Даже самые безопасные, качественные и чистые пластиковые контейнеры для хранения продуктов имеют свой срок годности. Со временем они начинают выделять опасные и токсичные вещества.
Выброс этих токсинов может произойти при нагревании или хранении горячих продуктов. Особенно опасна такая тара, если в ней есть микротрещины.
Менять такие контейнеры рекомендуется раз в год и не ждать, пока они деформируются или станут мутными от царапин и частого использования.
Очень удобны аксессуары на кухню из дерева для хранения ножей, столовых приборов и других кухонных мелочей.
Но со временем такие подставки начинают накапливать влагу и это приводит к образованию грибков и плесени. Вывести их из дерева полностью невозможно, а для здоровья человека они опасны.
Поэтому такие подставки рекомендуется менять не реже одного раза в год. Все столовые приборы после мытья вытирать насухо. Как вариант - замените деревянную подставку на каменную или стальную.
Ткань наматрасника служит барьером от бактерий и пыли. И даже при регулярной чистке и стирке наматрасники приходят в негодность через 12 месяцев. Чтобы уберечь себя от пылевых клещей и других патогенов, меняйте наматрасники раз в год.
Это не только убережет ваше здоровье, но и позволит матрасу прослужить вам намного дольше.
При постоянном использовании кухонные прихватки приходят в негодность очень быстро. Постоянный контакт с горячей поверхностью изнашивает прочность и термоустойчивость прихватки.
Если вы заметили следы изнашивания, то меняйте сразу и не ждите, пока получите ожог. Как вариант - используйте силиконовые прихватки, а не тканевые.
Лак для ногтей обладает сроком годности всего в один год. Если вы храните его в тепле или на него попадают солнечные лучи - то не более 6 месяцев.
И если ваш лак через 12 месяцев выглядит нормальным, это не значит, что он пригоден к использованию. Если он становится густым - не наносите его на ногти и не разбавляйте.
Качество овощечистки не влияет на срок годности этого предмета и со временем такой нож начинает ржаветь, лезвия становятся тупыми, а металл тусклым. Меняйте такой нож раз в год, чтобы не было проблем со здоровьем.
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