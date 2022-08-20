Які предмети побуту потрібно міняти щороку, навіть якщо вони виглядають новими

Штора у ванній

Штора у ванній або душі насправді не довговічний предмет. Її потрібно регулярно прати або мити, а раз на рік - міняти на нову.

Річ у тому, що на матеріалі з часом накопичуються грибкові мікроорганізми й ніяка прання або очищення після тривалого використання вже не допоможе.

Килимок для спорту

Спортивні килимки (каремат) вже давно стали звичним інструментом в кожному будинку. Термін служби цього килимка залежить від частоти використання, якості та матеріалу.

Якщо килимок почав ковзати, зношуватися, у нього з'явився неприємний запах, то його потрібно міняти. А якщо ви займаєтеся спортом регулярно, то міняйте такий килимок раз в 12 місяців.

Обробна дошка

Будь-яка обробна дошка з часом покривається тріщинами, подряпинами, дефектами та вм'ятинами. У цих пошкодженнях накопичуються патогенні бактерії, які прибрати неможливо ніякими миючими засобами.

Тому пластикові та дерев'яні дошки потрібно міняти раз на рік - це вбереже ваших членів сім'ї від проблем зі здоров'ям.

Контейнери для зберігання продуктів

Навіть найбезпечніші, якісні та чисті пластикові контейнери для зберігання продуктів мають свій термін придатності. Згодом вони починають виділяти небезпечні та токсичні речовини.

Викид цих токсинів може статися при нагріванні або зберіганні гарячих продуктів. Особливо небезпечна така тара, якщо в ній є мікротріщини.

Міняти такі контейнери рекомендується раз на рік і не чекати, поки вони деформуються або стануть каламутними від подряпин і частого використання.

Дерев'яні підставки

Дуже зручні аксесуари на кухню з дерева для зберігання ножів, столових приладів та інших кухонних дрібниць.

Але з часом такі підставки починають накопичувати вологу і це призводить до утворення грибків і плісняви. Вивести їх з дерева повністю неможливо, а для здоров'я людини вони небезпечні.

Тому такі підставки рекомендується міняти не рідше одного разу на рік. Всі столові прилади після миття витирати насухо. Як варіант - замініть дерев'яну підставку на кам'яну або сталеву.

Наматрацник і чохли для подушок

Тканина наматрацника служить бар'єром від бактерій і пилу. І навіть при регулярному чищенні та пранні наматрацники приходять в непридатність через 12 місяців. Щоб уберегти себе від пилових кліщів та інших патогенів, міняйте наматрацники раз на рік.

Це не тільки вбереже ваше здоров'я, але і дозволить матрацу прослужити вам набагато довше.

Кухонні прихватки

При постійному використанні кухонні прихватки приходять в непридатність дуже швидко. Постійний контакт з гарячою поверхнею зношує міцність і термостійкість прихватки.

Якщо ви помітили сліди зношування, то міняйте відразу і не чекайте, поки отримаєте опік. Як варіант - використовуйте силіконові прихватки, а не тканинні.

Лак для нігтів

Лак для нігтів володіє терміном придатності всього в один рік. Якщо ви зберігаєте його в теплі або на нього потрапляють сонячні промені - то не більше 6 місяців.

І якщо ваш лак через 12 місяців виглядає нормальним, це не означає, що він придатний до використання. Якщо він стає густим - не наносьте його на нігті та не розбавляйте.

Ніж для очищення овочів

Якість овочечистки не впливає на термін придатності цього предмета і з часом такий ніж починає іржавіти, леза стають тупими, а метал тьмяним. Міняйте такий ніж раз на рік, щоб не було проблем зі здоров'ям.