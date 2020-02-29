Какие перемены ждут украинцев с 1 марта: пенсии выше, поезда дороже

В Украине в марте 2020 произойдут некоторые изменения - в первый месяц весны проведут индексацию пенсий с повышением выплат, подорожают билеты на поезда, раскодируют телеканалы, повысят тарифы на телефонную связь и не только.

Читайте про мартовские изменения в различных сферах жизни – в материале Styler.

Увеличат пособие по безработице

С 1 марта в Украине увеличивается размер пособия по безработице. Так, согласно решению Правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования, гражданам, выплаты которым назначаются с учетом зарплаты и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен на 170 гривен и составит 1 800 гривен.

Лицам, выплаты которым назначаются без учета зарплаты и страхового стажа, минимальное пособие по безработице увеличат на 40 гривен - то есть до 650 гривен

Повышение пенсий после индексации

С 1 марта украинским пенсионерам должны повысить пенсии, однако эксперты предупреждают о риске серьезных задержек по выплатам.

Будет произведена переиндексация для пенсионеров, которые получали выплаты исходя из средней зарплаты 3764 гривны. Суммы выплат повысят в среднем на 8,5-12%. В эту категорию войдут:

пенсии по возрасту - на 306 гривен,

пенсии по инвалидности - на 264 гривен,

пенсии по потере кормильца - на 291 гривну,

пенсии по выслуге лет - на 450 гривен (касается медработников и учителей со стажем работы минимум 30 лет),

пенсии военнослужащих срочной службы, назначение по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц",

пенсии чернобыльцев-ликвидаторов (923 гривен).

Въезд в РФ будет происходить только по загранпаспорту

В Украине с 1 марта вступают изменения в правила пересечения границы с РФ, теперь для этого украинцам необходим загранпаспорт. Как рассказали в ГПС, только по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении пресекать границу с Россией уже будет запрещено.

При этом украинцы, которые выехали в РФ по этим документам, смогут вернуться обратно по ним же.

Разблокируют спутниковые каналы

В Украине решили разблокировать спутниковые каналы, после того как их закодировали 28 января. Речь идет о 24 каналах медиагруппы 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН, Бигуди), StarLightMedia (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце), Inter Media Group (Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм) Медиа группа "Украина" (ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ), которые перешли на платное вещание.

В Офисе президента рассказали, что до 16 марта через спутник запустят незакодированные международные версии общенациональных телеканалов. Кроме того, до 4 марта хотят расширить покрытие цифровым телевидением территории страны, чтобы украинские каналы стали более доступными.

Подорожают билеты на поезда

Укрзализныця планирует в 2020 году повысить тарифы на пассажирские перевозки, и осуществлять это поэтапно - по 2% ежемесячно. Начнется повышение цен на билеты с 1 марта во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, до конца года в итоге цены на железнодорожные билеты вырастут на 22%.

Укртелеком повысит тарифы

С 1 марта крупнейший в Украине оператор фиксированной связи повышает стоимость месячной абонплаты за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Таким образом, с первого дня весны прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физлиц) с 1 января 2020 года.

Также Укртелеком повысил тариф на план "Домашний базовый" с 94 гривен до 117 гривен (500 минут на междугородные разговоры и 120 минут на мобильные номера).