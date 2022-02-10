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Вот какие перемены произойдут с вами, если по утрам выпивать стакан воды

Автор: Светлана Мащенко

Стакан прохладной воды по утрам может стать чудо-средством, которое улучшит ваше здоровье, придаст тонуса, поможет нормализировать вес и даже будет способствовать кровообращению.

В этом уверена доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам специалиста, вода составляет 60% массы тела взрослого самца и 50% массы тела взрослой самки. Если человеческий организм теряет 15% воды, это обычно приводит к летальному исходу.

Какой температуры должна быть вода и сколько ее пить?

Доктор Гарсия говорит, что исследования, опубликованные в Международном журнале клинической и экспериментальной медицины, доказывают, что человеческое тело имеет наилучшую скорость поглощения воды при температуре холодной воды 16 градусов.

Поэтому употребление одного-двух стаканов холодной воды температурой около 16 градусов утром очень полезно для здоровья.

Почему утром, и что вам даст стакан воды?

В это время скорость поглощения воды организмом самая высокая, и скорость также очень высока, холодная вода может попасть в кровь в течение нескольких минут.

Достаточное количество воды может:

  • ускорить кровообращение,
  • снизить вязкость крови,
  • снизить содержание липидов в крови,
  • улучшить липидный обмен.

Также это очень полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Достаточное количество воды также помогает почкам работать более эффективно и выводить токсины и отходы через мочу.

В то же время холодная вода также регулирует температуру тела, сжигает больше калорий и снижает риск ожирения.

Ранее врач рассказала, что произойдет со здоровьем, если полностью отказаться от мяса, заменив его рыбой.

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