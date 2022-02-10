Ось які зміни відбудуться з вами, якщо вранці випивати склянку води

За словами фахівця, вода становить 60% маси тіла дорослого самця і 50% маси тіла дорослої самки. Якщо людський організм втрачає 15% води, це зазвичай призводить до летального результату.

Якої температури повинна бути вода і скільки її пити?

Доктор Гарсія каже, що дослідження, опубліковані в Міжнародному журналі клінічної та експериментальної медицини, доводять, що людське тіло має найкращу швидкість поглинання води при температурі холодної води 16 градусів.

Тому вживання одного-двох склянок холодної води температурою близько 16 градусів вранці дуже корисно для здоров'я.

Чому вранці, і що вам дасть склянка води?

У цей час швидкість поглинання води організмом найвища, і швидкість також дуже висока, холодна вода може потрапити в кров протягом декількох хвилин.

Достатня кількість води може:

прискорити кровообіг,

знизити в'язкість крові,

знизити вміст ліпідів в крові,

поліпшити ліпідний обмін.

Також це дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Достатня кількість води також допомагає ниркам працювати більш ефективно і виводити токсини і відходи через сечу.

У той же час холодна вода також регулює температуру тіла, спалює більше калорій і знижує ризик ожиріння.