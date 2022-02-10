Ось які зміни відбудуться з вами, якщо вранці випивати склянку води

Стакан прохолодної води вранці може стати диво-засобом, яке поліпшить ваше здоров'я, додасть тонусу, допоможе нормалізувати вагу і навіть сприятиме кровообігу.
У цьому впевнена доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.
За словами фахівця, вода становить 60% маси тіла дорослого самця і 50% маси тіла дорослої самки. Якщо людський організм втрачає 15% води, це зазвичай призводить до летального результату.
Доктор Гарсія каже, що дослідження, опубліковані в Міжнародному журналі клінічної та експериментальної медицини, доводять, що людське тіло має найкращу швидкість поглинання води при температурі холодної води 16 градусів.
Тому вживання одного-двох склянок холодної води температурою близько 16 градусів вранці дуже корисно для здоров'я.
У цей час швидкість поглинання води організмом найвища, і швидкість також дуже висока, холодна вода може потрапити в кров протягом декількох хвилин.
Достатня кількість води може:
Також це дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.
Достатня кількість води також допомагає ниркам працювати більш ефективно і виводити токсини і відходи через сечу.
У той же час холодна вода також регулює температуру тіла, спалює більше калорій і знижує ризик ожиріння.
Раніше лікар розповіла, що станеться зі здоров'ям, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його рибою.