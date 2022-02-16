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Какие перемены произойдут с организмом, если резко бросить курить

Автор: Анна Шиканова

Существует мнение, что отказываться от курения не нужно постепенно и для лучшего эффекта это нужно сделать резко. Однако специалисты считают, что такой способ походит не всем людям, так как организм может отреагировать различными нарушениями.

Что происходит с организмом при резком отказе от курения, рассказал врач-нарколог Илья Кислер.

Курение несомненно очень вредно для организма человека. Врачи называют эту пагубную привычку главным фактором в развитии многих опасных заболеваний, в том числе - развитие проблем с сердечно-сосудистой системой и онкологии.

Если человек бросает курить, то слизистая его дыхательных путей начинает постепенно восстанавливаться. И ее состояние во многом зависит от возраста курильщика, стажа курения и других индивидуальных особенностей.

Как повлияет отказ от курения на организм:

  • Постепенно объем легких вернется к уровню некурящих людей.
  • В крови повысится уровень кислорода, исчезнет гипоксия.
  • Нормализуется кровообращение в крупных сосудах и капиллярах.
  • Токсины, смолы и продукты горения, которые попадали в легкие и оседали на стенках бронхов, начнут постепенно выводиться.
  • Риск инсультов, инфарктов и поражений бронхолегочной системы начнет снижаться.

Врачи утверждают, что нет определенного срока, после которого перестанет тянуть покурить. Кому-то достаточно 2-3 дней, а кого-то будет тянуть и через полгода.

А вот психологи уверены, что нужно вытерпеть 21 день, так как именно за три недели можно сформировать новую привычку.

Что будет, если бросить курить резко

В первые дни ожидаются самые тяжелые физические и психоэмоциональные проявления. Но уже 20-30 минут после последней сигареты давление и пульс приходят в норму.

Через 2-3 часа может возникнуть своеобразная "ломка" - раздражение, вялость, подавленность или сонливость. У организма возникает дефицит дофамина, синтез которого стимулируется дозой никотина.

Через 10-12 часов - тело очищается от угарного газа. Насыщение крови кислородом происходит активнее и позволяет насытить организм почти до нормальных значений.

Через 20-24 часа - появляются первые неприятные ощущения: нервное напряжение, кашель, потливость, приступ жара или дурноты.

Через 40-48 часов - концентрация никотина и его продуктов в плазме и тканях существенно снижается. Улучшается обоняние и чувство вкуса.

Через 72 часа - 90% метаболитов никотина выводится, бронхи начнут расслабляться и расширяться, станет легче дышать. Но увеличивается тревожность, депрессивное состояние, может возникнуть головная боль и тошнота, спазмы в желудке.

4-5 сутки - становится легче. Исчезают проблемы с аппетитом, спазмы, потливость и тошнота.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с вашим организмом, если вы на 30 дней откажетесь от сахара.

А также рассказывали о том, какие перемены произойдут с вами, если по утрам выпивать стакан воды.

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