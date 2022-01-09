UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Какие напитки категорически нельзя пить маленьким детям: увеличивают риск развития ожирения

Автор: Анна Шиканова

Ученые утверждают, что маленьким детям категорически нельзя давать соки. Употребление фруктовых соков в раннем детском возрасте может привести к риску возникновения ожирения.

Об этом говорится в материалах исследования на портале Journal of Nutrition.

Как отмечают исследователи, употребление фруктовых соков в возрасте до одного года может очень опасным для детского здоровья.

В исследовании приняли участие почти 5000 американских женщин, и наблюдения продолжались около 7 лет. Авторы исследования сообщили в 25% случаев матери вводили соки в прикорм детям до достижения 6 месяцев, а 74% - до 12 месяцев.

"Раннее введение сока было связано с более высоким потреблением сахара в детстве, потреблением любых газированных напитков и более низким потреблением воды, при этом общее потребление напитков оставалось постоянным", - отмечают ученые.

Также они отмечают, что маркеры более низкого социально-экономического статуса тесно связаны с более ранним введением сока, что в свою очередь, связано с потреблением сладких напитков в детстве, которые потенциально заменяют воду.

Потребление фруктовых соков в раннем детстве вызывает тягу к другим сладким и газированным напиткам в более старшем детском возрасте. А регулярное употребление этих напитков сильно влияет на формирование детского организма.

У таких детей намного чаще возникает привязанность к сладким напиткам, нарушается баланс сахара в крови и это быстро приводит к диабету и ожирению.

Напомним, ранее мы писали о том, что родителям объяснили, как правильно бороться с истериками детей.

А также рассказывали о том, что Комаровский назвал напитки, которые детям категорически нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
напиткисок