Які напої категорично не можна пити маленьким дітям: збільшують ризик розвитку ожиріння

Як відзначають дослідники, вживання фруктових соків у віці до одного року може дуже небезпечним для дитячого здоров'я.

У дослідженні взяли участь майже 5000 американських жінок, і спостереження тривали близько 7 років. Автори дослідження повідомили у 25% випадків матері вводили соки в прикорм дітям до досягнення 6 місяців, а 74% - до 12 місяців.

"Раннє введення соку було пов'язано з більш високим споживанням цукру в дитинстві, споживанням будь-яких газованих напоїв і більш низьким споживанням води, при цьому загальне споживання напоїв залишалося постійним", - відзначають вчені.

Також вони відзначають, що маркери нижчого соціально-економічного статусу тісно пов'язані з більш раннім введенням соку, що своєю чергою, пов'язано зі споживанням солодких напоїв в дитинстві, які потенційно замінюють воду.

Споживання фруктових соків в ранньому дитинстві викликає тягу до інших солодких і газованих напоїв в більш старшому дитячому віці. А регулярне вживання цих напоїв сильно впливає на формування дитячого організму.

У таких дітей набагато частіше виникає прихильність до солодких напоїв, порушується баланс цукру в крові й це швидко призводить до діабету та ожиріння.