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Які напої категорично не можна пити маленьким дітям: збільшують ризик розвитку ожиріння

Автор: Анна Шиканова

Вчені стверджують, що маленьким дітям категорично не можна давати соки. Вживання фруктових соків в ранньому дитячому віці може привести до ризику виникнення ожиріння.

Про це йдеться в матеріалах дослідження на порталі Journal of Nutrition.

Як відзначають дослідники, вживання фруктових соків у віці до одного року може дуже небезпечним для дитячого здоров'я.

У дослідженні взяли участь майже 5000 американських жінок, і спостереження тривали близько 7 років. Автори дослідження повідомили у 25% випадків матері вводили соки в прикорм дітям до досягнення 6 місяців, а 74% - до 12 місяців.

"Раннє введення соку було пов'язано з більш високим споживанням цукру в дитинстві, споживанням будь-яких газованих напоїв і більш низьким споживанням води, при цьому загальне споживання напоїв залишалося постійним", - відзначають вчені.

Також вони відзначають, що маркери нижчого соціально-економічного статусу тісно пов'язані з більш раннім введенням соку, що своєю чергою, пов'язано зі споживанням солодких напоїв в дитинстві, які потенційно замінюють воду.

Споживання фруктових соків в ранньому дитинстві викликає тягу до інших солодких і газованих напоїв в більш старшому дитячому віці. А регулярне вживання цих напоїв сильно впливає на формування дитячого організму.

У таких дітей набагато частіше виникає прихильність до солодких напоїв, порушується баланс цукру в крові й це швидко призводить до діабету та ожиріння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що батькам пояснили, як правильно боротися з істериками дітей.

А також розповідали про те, що Комаровський назвав напої, які дітям категорично не можна.

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