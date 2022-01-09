Які напої категорично не можна пити маленьким дітям: збільшують ризик розвитку ожиріння

Вчені стверджують, що маленьким дітям категорично не можна давати соки. Вживання фруктових соків в ранньому дитячому віці може привести до ризику виникнення ожиріння.
Про це йдеться в матеріалах дослідження на порталі Journal of Nutrition.
Як відзначають дослідники, вживання фруктових соків у віці до одного року може дуже небезпечним для дитячого здоров'я.
У дослідженні взяли участь майже 5000 американських жінок, і спостереження тривали близько 7 років. Автори дослідження повідомили у 25% випадків матері вводили соки в прикорм дітям до досягнення 6 місяців, а 74% - до 12 місяців.
"Раннє введення соку було пов'язано з більш високим споживанням цукру в дитинстві, споживанням будь-яких газованих напоїв і більш низьким споживанням води, при цьому загальне споживання напоїв залишалося постійним", - відзначають вчені.
Також вони відзначають, що маркери нижчого соціально-економічного статусу тісно пов'язані з більш раннім введенням соку, що своєю чергою, пов'язано зі споживанням солодких напоїв в дитинстві, які потенційно замінюють воду.
Споживання фруктових соків в ранньому дитинстві викликає тягу до інших солодких і газованих напоїв в більш старшому дитячому віці. А регулярне вживання цих напоїв сильно впливає на формування дитячого організму.
У таких дітей набагато частіше виникає прихильність до солодких напоїв, порушується баланс цукру в крові й це швидко призводить до діабету та ожиріння.
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