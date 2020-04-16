Какие маски носит Зеленский и сколько стоит его защита от коронавируса

Владимир Зеленский (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Владимир Зеленский сменил четыре вида масок во время карантина

Владимир Зеленский, как и большинство украинцев, во время карантина из-за коронавируса появляется в общественных местах в защитных масках. Когда гарант начал носить маски, какому уровню защиты отдает предпочтение, и сколько они стоят - в материале Styler.

Так, судя по снимкам с различных совещаний в Офисе президента и выступлений в Верховной Раде, Зеленский начал носить маски где-то 30-31 марта, когда этот норматив был принят законодательно.

В конце марта президент появился в маске-респираторе без клапана выдоха китайского стандарта KN95, серии GB15083-2010. Уровень защиты этой маски - очень высокий - FFP3. Это означает, что маска не пропускает около 95% частиц, в том числе вирусов и бактерий, она плотно прилегает к лицу.

В таком респираторе он появился на заседании Рады и в Офисе президента 30 и 31 марта.

Такая же защита была на нем во время поездки на Донбасс - 11 апреля. Стоит отметить, что она выглядит не очень эстетично на лице, поскольку сильно выдается вперед.

Зеленский в респираторе KN95 30 марта в Раде (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский в респираторе KN95 31 марта в ОП (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский на Донбассе 11 апреля (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Такая маска является одноразовой, менять ее нужно через каждые 8 часов ношения. Стоимость комплекта масок из 10 шт. в интернет-магазинах - около 1800 грн (180 грн за маску при оптовой покупке).

Маска-респиратор KN95 FFP3 (скриншот)

В апреле гарант несколько раз появлялся в простых медицинских масках белого и голубого цвета.

Такая маска стоит недорого, но менять ее нужно часто - каждые 2-3 часа. Маска состоит из трех слоев и защищает от попадания в них инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Ее нужно правильно носить - плотно закрывая нос и подбородок, правильно снимать (только за резинки), не трогать руками и не использовать повторно.

Зеленский в медицинской маске (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Стоит такая трехслойная защита от коронавируса около 250 гривен за 25 штук, то есть по 10 гривен за маску (если брать оптом).

Медицинская маска (скриншот)

А вот 16 апреля во время рабочей поездки на Закарпатье Владимир Зеленский надел многоразовую неопреновую маску синего цвета. Ее можно стирать и пользоваться в течение полугода.

Шьют маску из ткани неопрен, она гипоалергенна, тянется, хорошо пропускает воздух, но, также, как и медицинская, обеспечивает надежную защиту, если ее носить правильно. Кроме того, выглядит она более эстетично.

Зеленский в маске из неопрена (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Стоит подобная маска около 25 гривен за штуку в интернет-магазинах, но это при условии оптовой покупки от 100 штук.



Маска из неопрена (скриншот)

Ранее мы писали, какие маски запрещено носить после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.