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Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

STYLERПерсони    16.04.2020 - 19:23
Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Володимир Зеленський змінив чотири види масок під час карантину

Володимир Зеленський, як і більшість українців, під час карантину через коронавірус з'являється в громадських місцях у захисних масках. Коли гарант почав носити маски, якому рівню захисту віддає перевагу, і скільки вони коштують - в матеріалі Styler.

Так, судячи по знімках з різних нарад в Офісі президента і виступів у Верховній Раді, Зеленський почав носити маски десь 30-31 березня, коли цей норматив був прийнятий законодавчо.

В кінці березня президент з'явився в масці-респіраторі без клапана видиху китайського стандарту KN95, серії GB15083-2010. Рівень захисту цієї маски - дуже високий - FFP3. Це означає, що маска не пропускає близько 95% частинок, у тому числі вірусів та бактерій, вона щільно прилягає до обличчя.

В такому респіраторі він з'явився на засіданні Ради і в Офісі президента 30 і 31 березня.

Такий же захист був на ньому під час поїздки на Донбас - 11 квітня. Варто відзначити, що вона виглядає не дуже естетично на обличчі, оскільки сильно видається вперед.

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Зеленський в респіраторі KN95 30 березня в Раді (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Зеленський в респіраторі KN95 31 березня в ОП (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Зеленський на Донбасі 11 квітня (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Така маска є одноразовою, міняти її потрібно через кожні 8 годин носіння. Вартість комплекту масок з 10 шт. в інтернет-магазинах - близько 1800 грн (180 грн за маску при оптовій купівлі).

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Маска-респіратор KN95 FFP3 (скріншот)

У квітні гарант кілька разів з'являвся в простих медичних масках білого і блакитного кольору.

Така маска коштує недорого, але міняти її потрібно часто - кожні 2-3 години. Маска складається з трьох шарів і захищає від попадання в них інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Її потрібно правильно носити щільно закриваючи ніс і підборіддя, правильно знімати (тільки за резинки), не чіпати руками і не використовувати повторно.

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавірусаЯкі маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Зеленський у медичній масці (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Коштує такий тришаровий захист від коронавіруса близько 250 гривень за 25 штук, тобто по 10 гривень за маску (якщо брати оптом).

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Медична маска (скріншот)

А ось 16 квітня під час робочої поїздки на Закарпаття Володимир Зеленський надів багаторазову неопренову маску синього кольору. Її можна прати і користуватися протягом півроку.

Шиють маску з тканини неопрен, вона гіпоалергенна, тягнеться, добре пропускає повітря, але, так само, як і медична, забезпечує надійний захист, якщо її правильно носити. Крім того, вона виглядає більш естетично.

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса

Зеленський в масці з неопрену (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Вартує подібна маска близько 25 гривень за штуку в інтернет-магазинах, але це за умови оптової купівлі від 100 штук.

Які маски носить Зеленський і скільки коштує його захист від коронавіруса
Маска з неопрену (скріншот)

Раніше ми писали, які маски заборонено носити після посилення карантину в Україні з 6 квітня.

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