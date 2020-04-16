Зеленский одобрил персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом также предусмотрен порядок создания временных учреждений здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", передает корреспондент РБК-Украина.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Законом, в частности, дается определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация.

Временные учреждения здравоохранения

В документе прописано, что в случае установления карантина на время его действия и по мере необходимости органы исполнительной власти, органы местного самоуправления образуют на территории карантина временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали), обсерваторы.

Эти учреждения образуются в целях дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений. При этом они образуются без необходимости выполнения соответствующими учреждениями здравоохранения дополнительных требований, связанных с лицензионными условиями деятельности, и с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений для развертывания таких госпиталей.

"Обязательной госпитализации в специализированные больницы подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний. Порядок обустройства и функционирования обсерваторов, временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей) устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения", - указано в тексте закона.

Так, предусмотрено, что учреждения здравоохранения могут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и соответствующих единым квалификационным требованиям.

При наличии у медицинского работника на момент заключения контракта основного места работы, независимо от подчинения и формы собственности работодателя, за ним на срок действия контракта сохраняется его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Порядок заключения контракта, его типовая форма и размер оплаты труда по контракту определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере здравоохранения.

Подчеркивается, что обсервации и самоизоляции подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны здоровья.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и в порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

Обработка персональных данных

Подчеркнем, на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при использовании таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

В течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

"В решении об установлении карантина могут определяться особый порядок учета, регистрации и обмена информацией о случаях заболевания в период карантина. Лица, виновные в неправомерном разглашении информации, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом", - определяется документом.

Напомним, Рада приняла данный закон 13 апреля, за него проголосовали 332 нардепа.

Как писало РБК-Украина, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет.

Добавим также, в Украине за минувшие сутки подтвердили 8 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Так, по состоянию на утро 16 апреля в Украине количество смертей среди пациентов, инфицированных коронавирусом, возросло до 116 человек.