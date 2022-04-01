Какие лекарства не стоит заказывать волонтерам: список препаратов, которые не работают

Во время войны украинцы часто сталкиваются с проблемой отсутствия некоторых лекарств в аптеках. Поэтому просят волонтеров о помощи в поиске того или иного препарата. Но, оказывается, нередко эти запросы касаются не жизненно необходимых лекарств, а так называемых "фуфломицинов".

На это обратил внимание блогер, автор популярного канала о науке "Клятий раціоналіст" Артем Албул. В своем Instagram он перечислил те ситуации, которых избежать легче всего.

На какие лекарства не стоит тратить деньги

Гомеопатия

Просто не покупаете ни один гомеопатический препарат. Вообще. Даже если человек считает это вопросом жизни или смерти. Это просто не так. Гомеопатия - псевдонаука, гомеопатические лекарства не работают. Никак. Вообще.

Фитопрепараты

В отличие от гомеопатии содержат какие-то вещества, которые даже могут иметь определенный эффект.

Но фитопрепараты не являются доказательными лекарствами в отношении какой-либо серьезной болезни, зарегистрированы как БАДы, а значит тратить время на них - нерационально.

Противовирусные препараты

ОРВИ - актуальная проблема для фронта. Но все, что нужно для уменьшения симптомов - это нестероидные противовоспалительные препараты. Это, например, парцетамол и ибупрофен.

Здесь еще один важный пункт. Торговое название препаратов с парацетамолом и ибупрофеном может быть разное, обращайте внимание именно на действующее вещество. Это, кстати, касается и других препаратов.

Если нет препарата, на который есть запрос, то концентрируйтесь не на торговом названии, а именно на поиске препаратов с тем же действующим веществом. Узнать его можно, например, на сайте ЛікиКонтроль.

А эти распространенные "противовирусные" не работают:

амизон

амиксин

анаферон

синупрет

оцилококцинум

протефлазид

римантадин

новирин (и другие препараты на основе инозина пранобекс)

арбивир (и другие препараты на основе арбидола, он же умифеновир)

Не покупайте их. Все, что вам нужно, это ибупрофен и парацетамол (или другие НПВП) в любых вариантах.

"Сердечные" лекарства

Валидол, валокордин (он же корвавол) - это лекарство без доказанной эффективности, оно не помогает на самом деле, как бы ни были убеждены пожилые люди в обратном.

И одно дело, когда какая-то бабушка принимает это для самоуспокоения, и совсем другое - когда волонтеры тратят время и деньги, рискуют безопасностью ради неэффективных препаратов.

"По возможности консультируйтесь с врачами, чтобы быть уверенным в том, что вы покупаете эффективные лекарства", - советует Артем.