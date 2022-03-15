Что делать, когда в аптеках кончились Тироксин и Эутирокс: ответ эндокринолога

Тироксин и Эутирокс почти невозможно купить в аптеках Украины. Несмотря на то, что эти препараты гормона щитовидной железы назначаются при гипотиреозе, много людей скупили его "на случай радиационной аварии".

Что же делать, когда люди, которым данные препараты показаны врачом, столкнулись с дефицитом лекарств? Ответ на этот вопрос попыталась дать известная врач-эндокринолог Наталья Домбровская в своем Instagram .

Что делать, если закончились лекарства?

Ищем аналоги

Берем любой препарат с тем же действующим веществом. Например, для Эутирокса - это левотироксин натрий (Levothyroxinum). В любой стране вас поймут.

Ищем другую дозу

Если вы принимаете 50 мкг тироксина, можно купить 50, 25, 100 мкг. В принципе, можно брать и 75 мкг. Во время войны колебание дозы 25 мкг туда-сюда не критичны.

Если ничего нет

Если прямо ничего нет, а ваша доза выше 50 мкг, то уменьшаем ее, чтобы растянуть на дольше. Например, пьем один день полную дозу, а один день - половину дозы. Или пьем сегодня дозу, а завтра ничего не пьем.

К счастью, Тироксин не инсулин, и без него вполне можно прожить. Для большинства месяц без Тироксина - это совершенно сносно.

Если вы принимаете дозу до 50 мкг (25, 37,5 мкг), ее можно смело переставать принимать, поскольку гомеопатическая доза - она и в войну гомеопатическая.

Надо ли принимать Тироксин и Эутирокс "для профилактики"?

Врачи отмечают, что для приема данных препаратов должны быть показания, которые определяет только врач. Поэтому ни в коем случае не употребляйте это лекарство самостоятельно без рекомендации медика.

Кроме того, чаще всего препарат нужно принимать длительное время, а скорее всего - всю жизнь (особенно, если речь идет о послеоперационном гипотиреозе или после проведенной ранее радиойодтерапии).

Также стоит обратить внимание, что доза препарата рассчитывается для каждого пациента индивидуально согласно веса, возраста и наличия сопутствующих заболеваний (ССЗ, заболевания органов желудочно-кишечного тракта и тому подобное).

Коррекцией дозы тоже занимается исключительно врач.

Таким образом, люди, которые "на всякий случай" массово скупают Тироксин и Эутирокс, на самом деле могут навредить тем, кому это лекарство действительно необходимо.

Полезные ссылки

Украинцы, которые ищут те или иные лекарства, могут воспользоваться полезными ресурсами.

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Сайты для поиска лекарств:

Tabletki.ua

Liki24.com

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