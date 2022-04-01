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Які ліки не варто замовляти волонтерам: список препаратів, які не працюють

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П'ятниця 01 квітня 2022 20:26
Які ліки не варто замовляти волонтерам: список препаратів, які не працюють З'явився список ліків, за якими не треба ганятися під час війни (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час війни українці часто зіштовхуються з проблемою відсутності деяких ліків у аптеках. Тому просять волонтерів про допомогу у пошуку того чи іншого препарату. Але, виявляється, нерідко ці запити стосуються не життєво необхідних ліків, а так званих "фуфломіцинів".

На це звернув увагу блогер, автор популярного каналу про науку "Клятий раціоналіст" Артем Албул. В своєму Instagram він перерахував ті ситуації, яких уникнути найлегше.

На які ліки не варто витрачати гроші

Гомеопатія

Просто не купуєте жоден гомеопатичний препарат. Взагалі. Навіть якщо людина вважає це питанням житя чи смерті. Це просто не так. Гомеопатія - псевдонаука, гомеопатичні ліки - не працюють. Ніяк. Взагалі.

Фітопрепарати

На відміну від гомеопатії містять якісь речовини, які навіть можуть мати певний ефект.

Але фітопрепарати не є доказовими ліками щодо будь-якої серйозної хвороби, зареєстровані переважно як БАДи, а отже витрачати час на них - нераціонально.

Противірусні препарати

ГРВІ - актуальна проблема для фронту. Але все, що потрібно для зменшення симптомів - це нестероїдні протизапальні препарати. Це, наприклад, парцетамол та ібупрофен.

Тут ще один важливий пункт. Торгова назва препаратів з парацетамолом та ібупрофеном може бути різна, звертайте увагу саме на діючу речовину. Це, до речі, стосується і інших препаратів.

Якщо немає препарату, на який є запит, то концентруйтеся не на торговій назві, а саме на пошуку препаратів з тією ж діючою речовиною. Дізнатися її можна, наприклад, на сайті ЛікиКонтроль.

А ці поширені "противірусні" не працюють:

  • амізон
  • аміксин
  • анаферон
  • синупрет
  • оцилококцінум
  • протефлазід
  • римантадин
  • новірин (та інші препарати на основі інозину пранобекс)
  • арбівір (та інші препарати на основі арбідолу, він же уміфеновір)

Не купуйте їх. Все, що вам потрібно - ібупрофен та парацетамол (або інші НПЗП) у будь-яких варіантах.

"Серцеві" ліки

Валідол, валокордин (він же корвавол) - це ліки без доведеної ефективності, вони не допомагають насправді, хоч як би не були переконані літні люди у зворотному.

І одна справа, коли якась бабуся приймає це для самозаспокоєння, і зовсім інша - коли волонтери витрачають час та гроші, ризикують безпекою заради неефективних препаратів.

"За можливості консультуйтеся з лікарями, щоб бути впевненим у тому, що ви купуєте ефективні ліки", - радить Артем.

Які ліки не варто замовляти волонтерам: список препаратів, які не працюють

Нагадаємо, днями Віктор Ляшко розповів, чи є зараз проблема в Україні з поставками медикаментів.

Також читайте, що робити, коли в аптеках скінчились тироксин і еутирокс.

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