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Ляшко рассказал, есть ли сейчас проблема в Украине с поставками медикаментов

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 08:38
Ляшко рассказал, есть ли сейчас проблема в Украине с поставками медикаментов Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в данное время в Украине нет проблем с поставкой медикаментов. При этом в первые две недели войны были некоторые проблемы с логистикой.

Об этом Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

"В первые две недели были некоторые проблемы с поставками. Они касались в частности логистики, поскольку развоз был затруднен. Во-первых, шли активные боевые действия, не была определена зона фронта. Во-вторых, был ажиотаж в аптеках. Скупали все и на много месяцев", - отметил министр здравоохранения.

По его словам, это немного сбило динамику потребления. И для дистрибьюторов, развозивших препараты по аптекам, сбился график и понимание того, куда и в какой количестве необходимо доставлять. Сейчас с этим проблем нет, и уже открылось больше аптек.

"Препараты есть, и логистически стараемся работать, чтобы люди не ощущали сбоев. Но здесь можно выделить три зоны. Первая - где все работает, как обычно. Зона, где есть проблемы с развозом, поскольку есть вопросы большого количества блокпостов. И есть зона, где ведутся активные боевые действия, и где аптеки не могут открыться", - добавил он.

Говоря о ситуации со специфическими лекарствами вроде инсулинов, L-тироксина Ляшко отметил, что проблемы с поставками были только в первые недели.

Когда аптеки закрывались, то с инсулином и препаратами тиреоидной группы возник ажиотаж. Сейчас с инсулином проблем нет. Кроме того, он производится на украинских заводах.

"Более миллиона флаконов инсулина есть в Украине. Мы его закупили как централизованно для поставки в те регионы, где не работают аптеки. Также он появляется в аптеках", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что инсулин сейчас разрешили выдавать и по электронному, и по бумажному рецепту. А в Киеве была проблема в том, что препарат не отпускали по бумажному рецепту.

"Что касается эутирокса и L-тироксина - препаратов тиреоидной группы - их потребление в мирное время было 7-8 тысяч упаковок в день. В то время как в первую неделю войны в день скупали 60 тысяч упаковок. Через неделю выкупили все, что было на запасах", - заявил министр здравоохранения.

По его словам, люди думали, что эти препараты можно использовать для профилактики радиационных поражений, потому что они содержат йод. Но это не так, и это гормональные препараты, которые без назначения врача только могут навредить организму.

Ляшко признался, что данные препараты попросили в качестве гуманитарной помощи, но была проблема, что оккупанты повредили склад с готовой продукцией одного из украинских производителей.

"Но эта ситуация урегулирована. Уже приехал препарат и Берлин-Хеми из Германии, и швейцарский Асино, и гуманитарки нам передали еще 45 тысяч упаковок. Потому сейчас проблем с этими препаратами нет", - подытожил Ляшко.

Министр здравоохранения также рассказал, как переселенцу получить медпомощь.

В Минздраве также назвали число обстрелянных больниц и машин скорой помощи за время войны.

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Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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