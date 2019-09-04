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Какие лабораторные исследования пациентам должны делать бесплатно: все подробности

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Медики рассказали, на какие бесплатные исследования и тесты могут рассчитывать украинцы

Пациенты могут бесплатно получить четыре лабораторных исследования и четыре быстрых теста. Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины.

Пациентам необходимо прийти на примем к своему лечащему врачу и он выпишет направление на анализ и направит в лабораторию заведения, или к поставщику этой услуги. Это может быть лаборатория коммунального или частного медицинского учреждения.

Пациент может бесплатно получить следующие анализы:

  • общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
  • общий анализ мочи;
  • глюкозы крови;
  • общий холестерин;
  • быстрый тест на беременность;
  • быстрый тест на тропонин;
  • быстрый тест на ВИЧ;
  • быстрый тест на вирусные гепатиты.

Бесплатные лабораторные исследования в Украине (фото: flickr.com)

При этом пациент не должен приносить с собой или платить за вакуумную пробирку (вакутайнер) для анализа крови, перчатки, спиртовую салфетку/вату/спирт, шприц и контейнер для сбора мочи.

Их предоставляет медучреждение. Если врач считает, что нужно провести лабораторные исследования, необходимо спросить у него, где можно получить контейнер для сбора мочи.

Быстрые тесты можно пройти на приеме у врача, или в манипуляционном кабинете медучреждения.

Каждое учреждение организовывает этот процесс по-своему. Но пациенты должны знать, что за все расходные материалы уже заплатила Национальная служба здоровья Украины.

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