Які лабораторні дослідження пацієнтам повинні робити безкоштовно: усі подробиці

Пацієнти можуть безкоштовно отримати чотири лабораторних дослідження і чотири швидких тести. Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.

Пацієнтам необхідно прийти на приймемо до свого лікаря і він випише направлення на аналіз і направить в лабораторію закладу, або постачальника цієї послуги. Це може бути лабораторія комунального або приватного медичного закладу.

Пацієнт може безкоштовно отримати наступні аналізи:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

глюкози крові;

загальний холестерин;

швидкий тест на вагітність;

швидкий тест на тропонин;

швидкий тест на ВІЛ;

швидкий тест на вірусні гепатити.

Безкоштовні лабораторні дослідження в Україні (фото: flickr.com)

При цьому пацієнт не повинен приносити з собою або платити за вакуумну пробірку (вакутайнер) для аналізу крові, рукавички, спиртову серветку/вату/спирт, шприц і контейнер для збору сечі.

Їх надає медустанова. Якщо лікар вважає, що потрібно провести лабораторні дослідження, необхідно запитати у нього, де можна отримати контейнер для збору сечі.

Швидкі тести можна пройти на прийомі у лікаря, або в маніпуляційному кабінеті медустанови.

Кожна установа організовує цей процес по-своєму. Але пацієнти повинні знати, що за всі витратні матеріали вже заплатила Національна служба здоров'я України.

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