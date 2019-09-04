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Які лабораторні дослідження пацієнтам повинні робити безкоштовно: усі подробиці

STYLERЖиття    04.09.2019 - 07:04
Які лабораторні дослідження пацієнтам повинні робити безкоштовно: усі подробиці
Безкоштовні лабораторні дослідження в Україні (фото: synevo.ua)

Медики розповіли, на які безкоштовні дослідження і тести можуть розраховувати українці

Пацієнти можуть безкоштовно отримати чотири лабораторних дослідження і чотири швидких тести. Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я України.

Пацієнтам необхідно прийти на приймемо до свого лікаря і він випише направлення на аналіз і направить в лабораторію закладу, або постачальника цієї послуги. Це може бути лабораторія комунального або приватного медичного закладу.

Пацієнт може безкоштовно отримати наступні аналізи:

  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • загальний аналіз сечі;
  • глюкози крові;
  • загальний холестерин;
  • швидкий тест на вагітність;
  • швидкий тест на тропонин;
  • швидкий тест на ВІЛ;
  • швидкий тест на вірусні гепатити.

Які лабораторні дослідження пацієнтам повинні робити безкоштовно: усі подробиці

Безкоштовні лабораторні дослідження в Україні (фото: flickr.com)

При цьому пацієнт не повинен приносити з собою або платити за вакуумну пробірку (вакутайнер) для аналізу крові, рукавички, спиртову серветку/вату/спирт, шприц і контейнер для збору сечі.

Їх надає медустанова. Якщо лікар вважає, що потрібно провести лабораторні дослідження, необхідно запитати у нього, де можна отримати контейнер для збору сечі.

Швидкі тести можна пройти на прийомі у лікаря, або в маніпуляційному кабінеті медустанови.

Кожна установа організовує цей процес по-своєму. Але пацієнти повинні знати, що за всі витратні матеріали вже заплатила Національна служба здоров'я України.

Нагадаємо, що Седокова влаштувала скандал у приватній клініці через відносини медсестер до дитини.

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