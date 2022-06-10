Какие фразы не стоит говорить вашим близким, которые защищают Украину на фронте

Тебе страшно?

Страшно всем, кто видел войну. Лишний раз напоминать военному о его страхах - не лучший способ поддержат его боевой дух.

У нас есть шансы победить?

Человек, который защищает Украину, искренне верит в победу и хочет почувствовать в тылу поддержку и мотивацию. Этот человек рискует жизнью за нашу страну, за нас и любые фразы, которые подрывают эту уверенность - не лучшие.

Мы все за тебя волнуемся

Когда военный это слышит, у него создается впечатление, что он является основной причиной страхов и переживаний в семье. И это не лучшая мотивация, когда родные переживают за тебя и постоянно должен переживать за них.

Зачем ты туда пошел?

Сознательный выбор близкого человека нужно поддерживать, даже если вы его не понимаете или не принимаете. Не нужно обесценивать такой серьезный шаг. Каждый военный сможет ответить на такой вопрос, но лучше его не задавать.

Давайте, наваляйте им там

Когда военный слышит эту фразу от человека, который сам не воюет, ему хочется призвать этого человека самому пойти и сделать это. Ничего приятного эта фраза не вызывает. Человек воюет, делает все возможное для защиты нас и нашей страны. Какой смысл несет эта фраза? Они и так прикладывают много усилий.

Нужно ж заканчивать эту войну

Все это понимают, и конечно же, когда военный слышит такую фразу, она вызывает у него противоречие: "А как же это мы не догадались, что уже пора заканчивать?"

Российская армия не умеет воевать

Военные не хотят слышать, что армия, против которой мы воюем, ни на что не годные бомжи. Очень популярный месседж, что россияне случайно забрели на нашу территорию и вообще не умеют воевать.

Это обесценивает вклад наших военных. Они на самом деле противостоят сильному и численному врагу и очень хорошо справляются со своей задачей, за что им огромная благодарность. Не стоит говорить, что они воюют против слабых.